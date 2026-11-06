Temporal derruba três árvores no Pindorama e provoca 55 ocorrências em BH
O Corpo de Bombeiros atendeu chamados relacionados a alagamentos, risco de desmoronamentos e quedas de árvores nas últimas 24 horas; 21 ocorrências envolveram árvores
compartilhe
As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte nesta quinta-feira (5/11) provocaram a queda de três árvores no bairro Pindorama, na Região Noroeste da capital. As quedas aconteceram na Avenida Amintas Jacques de Morais e na Rua Guararapes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O temporal também mobilizou o Corpo de Bombeiros, que atendeu a 55 ocorrências relacionadas aos impactos da chuva nas últimas 24 horas. Os chamados envolveram alagamentos, inundações, risco de queda de árvores, árvores caídas em vias públicas e possibilidade de desmoronamentos, entre outras situações.
Leia Mais
Do total de ocorrências registradas em Belo Horizonte, 21 envolveram árvores. Desse número, 15 foram relacionadas à queda de árvores em vias públicas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.