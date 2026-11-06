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TEMPORAL

Temporal derruba três árvores no Pindorama e provoca 55 ocorrências em BH

O Corpo de Bombeiros atendeu chamados relacionados a alagamentos, risco de desmoronamentos e quedas de árvores nas últimas 24 horas; 21 ocorrências envolveram árvores

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
06/11/2026 17:02 - atualizado em 06/11/2026 17:02

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As chuvas provocaram a queda de várias árvores no estado mineiro
As chuvas provocaram a queda de várias árvores no estado mineiro crédito: Jair Amaral EM / D.A.Press

As fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte nesta quinta-feira (5/11) provocaram a queda de três árvores no bairro Pindorama, na Região Noroeste da capital. As quedas aconteceram na Avenida Amintas Jacques de Morais e na Rua Guararapes.

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Três árvores caíram apenas no Pindorama, na Região Noroeste de Belo Horizonte-Jair Amaral EM / D.A.Press
Três árvores caíram apenas no Pindorama, na Região Noroeste de Belo Horizonte Jair Amaral EM / D.A.Press
O Corpo de Bombeiros registrou dezenas de ocorrências de queda de árvores-Jair Amaral EM / D.A.Press
O Corpo de Bombeiros registrou dezenas de ocorrências de queda de árvores Jair Amaral EM / D.A.Press
Árvore caída no Pindorama-Jair Amaral EM / D.A.Press
Árvore caída no Pindorama Jair Amaral EM / D.A.Press
As chuvas provocaram a queda de várias árvores no estado mineiro-Jair Amaral EM / D.A.Press
As chuvas provocaram a queda de várias árvores no estado mineiro Jair Amaral EM / D.A.Press

O temporal também mobilizou o Corpo de Bombeiros, que atendeu a 55 ocorrências relacionadas aos impactos da chuva nas últimas 24 horas. Os chamados envolveram alagamentos, inundações, risco de queda de árvores, árvores caídas em vias públicas e possibilidade de desmoronamentos, entre outras situações.

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Do total de ocorrências registradas em Belo Horizonte, 21 envolveram árvores. Desse número, 15 foram relacionadas à queda de árvores em vias públicas.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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