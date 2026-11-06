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Vídeo: Ônibus pega fogo e atinge rede de alta tensão na Rua Padre Eustáquio

Coletivo da linha 2290 foi destruído pelas chamas; fumaça e fuligem invadiram uma padaria próxima, que precisou fechar as portas

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Repórter
06/11/2026 21:42 - atualizado em 06/11/2026 22:37

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Ônibus da linha 2290 foi destruído por incêndio na Rua Padre Eustáquio, no Bairro Carlos Prates
Ônibus da linha 2290 foi destruído por incêndio na Rua Padre Eustáquio, no Bairro Carlos Prates crédito: Marcos Vieira/EM/D.A/Press

Um ônibus da linha 2290 (Nacional/Belo Horizonte) foi destruído por um incêndio na noite desta sexta-feira (6/11), na Rua Padre Eustáquio, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste da capital mineira.

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As chamas atingiram uma rede de alta tensão. Imagens registradas por moradores e comerciantes mostram o coletivo completamente tomado pelo fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

A fumaça também afetou o comércio nas proximidades. Sandy, de 26 anos, gerente da Padaria Regina, contou que precisou fechar o estabelecimento porque a fuligem se espalhou pelo interior do local. O cheiro forte impediu a permanência de funcionários e clientes. “Impossível ficar lá dentro por causa do cheiro”, relatou.

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