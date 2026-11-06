Vídeo: Ônibus pega fogo e atinge rede de alta tensão na Rua Padre Eustáquio

Um ônibus da linha 2290 (Nacional/Belo Horizonte) foi destruído por um incêndio na noite desta sexta-feira (6/11), na Rua Padre Eustáquio, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste da capital mineira.

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As chamas atingiram uma rede de alta tensão. Imagens registradas por moradores e comerciantes mostram o coletivo completamente tomado pelo fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.

A fumaça também afetou o comércio nas proximidades. Sandy, de 26 anos, gerente da Padaria Regina, contou que precisou fechar o estabelecimento porque a fuligem se espalhou pelo interior do local. O cheiro forte impediu a permanência de funcionários e clientes. “Impossível ficar lá dentro por causa do cheiro”, relatou.

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