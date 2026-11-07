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Helicóptero cai em fazenda no Sul de Minas

Acidente ocorreu na tarde deste sábado (7/11), na zona rural de Passos. Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Polícia Militar foram mobilizadas para o resgate

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Repórter
07/11/2026 14:52 - atualizado em 07/11/2026 16:21

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O acidente aconteceu por volta das 13h
O acidente aconteceu por volta das 13h crédito: CBMMG

Um helicóptero caiu na Fazenda Teodoro, na zona rural de Passos, no Sul de Minas, na tarde deste sábado (7/11). Cinco pessoas ficaram feridas e precisaram ser resgatadas por equipes de emergência. 

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O acidente aconteceu por volta das 13h. Inicialmente, as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) apontavam que as cinco vítimas estariam em estado grave. No entanto, em seguida, os militares confirmaram que o resgate havia sido concluído e esclareceram que nenhuma delas estava em estado crítico. Elas foram transportadas para a Santa Casa de Passos, estáveis e conscientes. 

Além dos bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar foram deslocadas para o local.

A aeronave de codificação PPMYO saiu de BH e estava com cinco ocupantes convidados para um casamento que acontecia na fazenda. De acordo com informações colhidas no local do acidente, o piloto, ao sobrevoar um milharal, perdeu a estabilidade do helicóptero.

Dois bombeiros de folga, um de Minas Gerais e outro de São Paulo, que estavam na região, socorreram inicialmente as vítimas. Três homens e duas mulheres apresentavam lesões nos braços e nas pernas.

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A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para avaliar as causas do acidente.

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