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BH tem alerta de chuva na tarde deste sábado (7/11)

Defesa Civil informa sobre pancadas até a manhã deste domingo (8/11) na capital mineira

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Repórter
07/11/2026 15:04 - atualizado em 07/11/2026 15:17

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BH tem alerta para chuva forte, raios e rajadas de vento nesta sexta-feira (6/11)
Ventos podem chegar a 50 km/h crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de chuva para a capital mineira na tarde deste sábado (7/11). O aviso prevê pancadas com raios e rajadas de vento e é válido até as 8h de domingo (8/11).

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O alerta foi divulgado pouco depois das 14h. Conforme o órgão, os ventos podem chegar a velocidades de até 50 quilômetros por hora.

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A orientação é a de que as pessoas evitem áreas geralmente sujeitas a inundação e não trafeguem em ruas que possam ter alagamentos ou que estejam perto de córregos e ribeirões durante as chuvas mais fortes.

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