Fim de semana terá tempo aberto para sair em BH? Veja a previsão
Segundo o Inmet, sábado (7) terá máxima de 32°C; no domingo (8), os termômetros não devem passar dos 27°C
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Será que o fim de semana terá tempo aberto para quem pretende sair em Belo Horizonte? De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva deve marcar presença tanto no sábado (7/11) quanto no domingo (8/11). Além disso, os termômetros devem registrar uma queda de 5°C na temperatura máxima entre os dois dias.
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No sábado, a previsão é de céu com muitas nuvens durante a manhã. À tarde, há possibilidade de chuva isolada, enquanto a noite deve ser marcada por pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima prevista é de 19°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.
Já no domingo, o tempo deve ficar mais fresco na capital mineira. A manhã será de céu encoberto, com chuvisco, enquanto a tarde terá possibilidade de chuva isolada. À noite, a previsão é de céu encoberto.
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A temperatura mínima deve permanecer em 19°C, mas a máxima deve cair para 27°C, cinco graus a menos que no sábado.
Acumulado de chuva em novembro
Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 16h30 de quinta-feira (5), a Região Nordeste da capital liderava o acumulado de chuva em novembro, com 106,2 mm, o equivalente a 45% da média esperada para todo o mês.
Na sequência, apareciam as regiões Oeste, com 100,4 mm (42,5%), e Noroeste, com 96,8 mm (41%).
Confira os acumulados de chuva por região:
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- Barreiro: 54,7 mm (23,2%)
- Centro-Sul: 60,6 mm (25,7%)
- Hipercentro: 59,8 mm (25,3%)
- Leste: 54,6 mm (23,1%)
- Nordeste: 106,2 mm (45%)
- Noroeste: 96,8 mm (41%)
- Norte: 76,4 mm (32,4%)
- Oeste: 100,4 mm (42,5%)
- Pampulha: 80,8 mm (34,2%)
- Venda Nova: 88,8 mm (37,6%)
A média climatológica de chuva para novembro em Belo Horizonte é de 236 mm, conforme os registros do Inmet entre 1991 e 2020.