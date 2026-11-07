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FIM DE SEMANA

Fim de semana terá tempo aberto para sair em BH? Veja a previsão

Segundo o Inmet, sábado (7) terá máxima de 32°C; no domingo (8), os termômetros não devem passar dos 27°C

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/11/2026 07:44

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Vista aérea de drone da Vila Beltrão, no Bairro Santa Efigênia, em BH
Vista aérea de drone da Vila Beltrão, no Bairro Santa Efigênia, em BH crédito: @estev4m/Esp. EM/D.A Press

Será que o fim de semana terá tempo aberto para quem pretende sair em Belo Horizonte? De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva deve marcar presença tanto no sábado (7/11) quanto no domingo (8/11). Além disso, os termômetros devem registrar uma queda de 5°C na temperatura máxima entre os dois dias.

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No sábado, a previsão é de céu com muitas nuvens durante a manhã. À tarde, há possibilidade de chuva isolada, enquanto a noite deve ser marcada por pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima prevista é de 19°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.

Já no domingo, o tempo deve ficar mais fresco na capital mineira. A manhã será de céu encoberto, com chuvisco, enquanto a tarde terá possibilidade de chuva isolada. À noite, a previsão é de céu encoberto.

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A temperatura mínima deve permanecer em 19°C, mas a máxima deve cair para 27°C, cinco graus a menos que no sábado.

Acumulado de chuva em novembro

Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 16h30 de quinta-feira (5), a Região Nordeste da capital liderava o acumulado de chuva em novembro, com 106,2 mm, o equivalente a 45% da média esperada para todo o mês.

Na sequência, apareciam as regiões Oeste, com 100,4 mm (42,5%), e Noroeste, com 96,8 mm (41%).

Confira os acumulados de chuva por região:

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  • Barreiro: 54,7 mm (23,2%)
  • Centro-Sul: 60,6 mm (25,7%)
  • Hipercentro: 59,8 mm (25,3%)
  • Leste: 54,6 mm (23,1%)
  • Nordeste: 106,2 mm (45%)
  • Noroeste: 96,8 mm (41%)
  • Norte: 76,4 mm (32,4%)
  • Oeste: 100,4 mm (42,5%)
  • Pampulha: 80,8 mm (34,2%)
  • Venda Nova: 88,8 mm (37,6%)

A média climatológica de chuva para novembro em Belo Horizonte é de 236 mm, conforme os registros do Inmet entre 1991 e 2020.

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