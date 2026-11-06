BH tem previsão de chuva com raios e ventos de até 40 km/h até sábado

Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento de aproximadamente 40 km/h até as 8h de sábado (7/11). O comunicado foi emitido pela Defesa Civil municipal, que orienta os moradores a tomar precauções durante as precipitações, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos, próximas a córregos e em regiões de encostas e morros.



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A recomendação é evitar o deslocamento por ruas com histórico de inundação e não atravessar trechos alagados, mesmo quando a lâmina de água parecer baixa. A orientação também vale para quem está a pé: crianças não devem brincar em enxurradas nem permanecer nas proximidades de cursos d'água durante os períodos de chuva intensa.



Outro cuidado importante é evitar ficar ou estacionar veículos debaixo de árvores. Com a possibilidade de rajadas de vento, há risco de queda de galhos e de estruturas. Em caso de tempestades com descargas elétricas, a Defesa Civil recomenda que a população procure abrigo em locais seguros, não permaneça em áreas abertas e evite utilizar equipamentos elétricos.



Atenção a sinais de deslizamento



Moradores de áreas de encostas devem observar possíveis alterações no terreno e nas estruturas dos imóveis. O aparecimento de rachaduras nas paredes, fendas, depressões no solo ou minas d'água pode indicar movimentação do terreno e deve ser comunicado imediatamente à Defesa Civil.



A população também deve manter distância de fios e cabos elétricos rompidos. Nessas situações, a orientação é acionar a Cemig, pelo telefone 116, ou a Defesa Civil, pelo número 199. A recomendação é não tentar tocar ou remover os cabos, mesmo que aparentem estar desligados.



Como receber os alertas



Os moradores de Belo Horizonte podem acompanhar os comunicados meteorológicos e as orientações de segurança pelos canais oficiais da Defesa Civil. Um dos meios disponíveis é o Canal Público do WhatsApp, pelo link https://bit.ly/DefesaCivilBH.



Também é possível receber notificações gratuitas por SMS. Para fazer o cadastro, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199. Após o envio, o usuário recebe uma mensagem de confirmação.



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Os avisos sobre chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e risco de deslizamentos também são divulgados nas redes sociais da Defesa Civil, no Instagram, Facebook e X, além do canal público do Telegram, identificado como defesacivilbh.

