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VOOS CANCELADOS

Nevoeiro causa cancelamento e desvios de voos em Confins nesta sexta-feira

Ao todo oito voos foram cancelados; a recomendação é consultar as companhias aéreas para saber informações de possíveis alterações

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
06/11/2026 12:15 - atualizado em 06/11/2026 12:15

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Nevoeiro altera voos em Confins na manhã desta sexta-feira (06/11)
Nevoeiro altera voos em Confins na manhã desta sexta-feira (06/11) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil.

Um forte nevoeiro alterou as operações do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins - Tancredo Neves na manhã desta sexta-feira (6/11), provocando o desvio de 11 voos para outros aeroportos e o cancelamento de outros oito.

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No início da manhã, entre 4h50 e 6h47, o terminal operou abaixo dos mínimos meteorológicos exigidos para pousos e decolagens. De acordo com o balanço divulgado pelo aeroporto, dos voos alternados, nove eram da Azul, um da Gol e um da Latam. Já os oito cancelamentos foram registrados pela Azul.

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A orientação aos passageiros que têm viagens programadas é consultar diretamente as companhias aéreas para verificar a situação dos voos, possíveis alterações nos horários de partida e chegada, cancelamentos e opções de reacomodação. A recomendação é que os viajantes confirmem as informações antes de se deslocarem até o aeroporto, já que as condições meteorológicas podem provocar novos ajustes nas operações.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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