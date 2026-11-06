Nevoeiro causa cancelamento e desvios de voos em Confins nesta sexta-feira

Um forte nevoeiro alterou as operações do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins - Tancredo Neves na manhã desta sexta-feira (6/11), provocando o desvio de 11 voos para outros aeroportos e o cancelamento de outros oito.

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No início da manhã, entre 4h50 e 6h47, o terminal operou abaixo dos mínimos meteorológicos exigidos para pousos e decolagens. De acordo com o balanço divulgado pelo aeroporto, dos voos alternados, nove eram da Azul, um da Gol e um da Latam. Já os oito cancelamentos foram registrados pela Azul.

A orientação aos passageiros que têm viagens programadas é consultar diretamente as companhias aéreas para verificar a situação dos voos, possíveis alterações nos horários de partida e chegada, cancelamentos e opções de reacomodação. A recomendação é que os viajantes confirmem as informações antes de se deslocarem até o aeroporto, já que as condições meteorológicas podem provocar novos ajustes nas operações.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.