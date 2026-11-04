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Santa Catarina

Tornado causa danos em aeroporto e suspende voos em Chapecó (SC)

Vento entortou estruturas metálicas e quebrou vidraças no terminal Serafim Enoss Bertaso

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CARLOS VILLELA
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CARLOS VILLELA
Repórter
04/11/2026 20:14

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Terminal aéreo atingido por tornado em Chapecó nesta quarta-feira (4)
Terminal aéreo atingido por tornado em Chapecó nesta quarta-feira (4) crédito: Reprodução/NSC TV

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um tornado que atingiu a cidade de Chapecó, no oeste catarinense, causou danos no aeroporto da cidade e interrompeu a programação de voos na manhã desta quarta-feira (4).

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A ocorrência do fenômeno climático foi confirmada pela Defesa Civil de Santa Catarina durante a tarde.



O impacto do vento quebrou vidraças e entortou estruturas de metal no terminal do Aeroporto Serafim Enoss Bertaso e moveu uma aeronave estacionada na pista.



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Em nota, a administração do Aeroporto de Chapecó disse que as operações estão suspensas por tempo indeterminado e que passageiros com voos marcados devem contatar diretamente as companhias aéreas que operam no terminal para tratar de reembolsos e remarcações.




A Prefeitura de Chapecó está distribuindo lonas para a cobertura temporária de casas e anunciou, nesta tarde, uma campanha de arrecadação para colchões, móveis e roupas.



A administração também relatou problemas causados pelo vento na rede de comunicações da cidade.



"Os bombeiros e a polícia estão sem comunicação em função da torre que acabou caindo", disse o prefeito Valmor Júnior Scolari (PSD).



Ainda não há confirmação de quantas estruturas foram danificadas na cidade, ou se houve registro de feridos.



O vento em Chapecó chegou a 126 km/h em torno das 10h, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Já a Defesa Civil estadual registrou ventos de 92,9 km/h na cidade. Ao menos 60 mil pessoas ficaram sem luz na cidade, cerca de 23% da população.


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O governo estadual disse que houve registros de ventos acima de 100 km/h em "diversas localidades" do estado e acumulados de 60 mm de chuva nas últimas seis horas.



O território de Santa Catarina está sob a ação de uma frente fria oriunda do Rio Grande do Sul, que já causou danos em 77 cidades gaúchas entre a noite de terça-feira (3) e esta quarta.



A instabilidade segue em direção ao Paraná, mas ainda pode gerar impactos na metade oeste catarinense, com risco de chuva moderada e temporais pontuais.

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Há risco moderado a alto de destelhamentos, danos à rede elétrica e queda de árvores.


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