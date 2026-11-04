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CENTENÁRIA

Idosa de 111 anos bebe muito leite e come o que a terra oferece, mas sua rotina vai além da alimentação e não comprova uma fórmula de longevidade

Com mais de 190 descendentes, a mineira Eunice celebra longevidade e ensina como alimentação simples e hábitos rurais transformam sua saúde

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
04/11/2026 17:01

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Idosa de 111 anos bebe muito leite e come o que a terra oferece, mas sua rotina vai além da alimentação e não comprova uma fórmula de longevidade
As mãos que seguram uma bengala representam a passagem do tempo e a longevidade, tema central da reportagem sobre uma centenária crédito: depositphotos.com / oneinchpunch

A brasileira Eunice Anício da Silveira completou 111 anos de idade com uma comemoração em família. Natural de Joanésia, em Minas Gerais, a centenária afirma que nunca enfrentou doenças e jamais tomou qualquer medicamento ao longo da vida.

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Nascida em 1915, a idosa apresenta uma cronologia marcante. O ano de seu nascimento situa-se mais próximo da época em que sua terra natal pertencia a Portugal e da proclamação de Napoleão como imperador do que dos dias atuais. Esse período também fica mais perto da Batalha de Waterloo, da Revolução Francesa e do momento em que a Argentina integrava a coroa espanhola.

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A LongeviQuest, organização internacional que verifica pessoas com mais de 110 anos, registrou que a celebração familiar ocorreu em um sábado, 17 de outubro. A data exata do aniversário foi 21 de outubro, ocasião em que ela almoçou com a irmã, Maria Anício da Silveira, de 99 anos.

Rotina e segredo da longevidade

Ao explicar como alcançou idade avançada com saúde plena, Eunice destacou a afirmação "Bebo muito leite e só como produtos que a terra me dá." Ela atribui o bem-estar físico a uma conduta diária constante: deitar cedo, levantar cedo, beber bastante leite, ocupar-se com tarefas e comer apenas alimentos produzidos por sua terra.

Pesquisas científicas indicam que a genética figura como um dos fatores mais determinantes para a longevidade, ao lado do ambiente e dos cuidados médicos. O caso da mineira reflete essa combinação entre fatores biológicos e rotina no campo.

Descendência e vida familiar

A história conjugal da brasileira começou na juventude. Ela casou-se com Oswaldo de Carvalho aos 16 anos, em 26 de fevereiro de 1932. Os dois permaneceram juntos por 74 anos e dez meses, até o falecimento do marido em 2007.

A união originou 15 filhos, com 9 deles ainda vivos. O grupo de descendentes reúne sucessivas gerações que participam dos encontros da família.


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