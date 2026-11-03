Aos 111 anos, mineira revela o que põe à mesa e desperta curiosidade sobre longevidade

A história de Eunice Anício da Silveira impressiona pela distância temporal de sua origem. Nascida no ano de 1915 na cidade de Joanésia, em Minas Gerais, a idosa viveu em um período cronologicamente mais próximo da Batalha de Waterloo e da proclamação de Napoleão como imperador do que dos dias atuais. Seu nascimento também ocorreu mais perto do momento em que o Brasil integrava a coroa de Portugal e nações da América Latina pertenciam ao império espanhol.

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A entidade internacional LongeviQuest, responsável por acompanhar e autenticar casos de indivíduos com 110 anos ou mais, registra os dados da brasileira. Eunice comemorou o aniversário cercada por parentes em um sábado, 17 de outubro. Já a data oficial do nascimento, 21 de outubro, foi celebrada em um almoço reservado ao lado da irmã mais nova, Maria Anício da Silveira, que tem 99 anos.

Rotina rural e hábitos de saúde

Ao abordar como alcançou a idade avançada com vitalidade, Eunice afirma que nunca enfrentou doenças e jamais consumiu medicamentos. A mineira, que sempre manteve raízes no campo, credita a saúde ao cuidado com a alimentação e a uma estrutura cotidiana focada em ações diretas:

dormir cedo;

levantar da cama logo cedo;

ingerir grande quantidade de leite;

manter a mente entretida com tarefas caseiras;

consumir exclusivamente o que a própria terra produz.

A comunidade científica reforça com frequência que múltiplos aspectos influenciam a conquista da longevidade. Entre os fatores mais determinantes apontados por estudos estão a herança genética, as condições do ambiente e o acesso a cuidados médicos.

Casamento e árvore genealógica

A vida matrimonial de Eunice começou cedo. Ela se casou com Oswaldo de Carvalho em 26 de fevereiro de 1932, quando tinha 16 anos. O casamento durou 74 anos e dez meses, até a morte de Oswaldo em 2007. Da união entre o casal nasceram 15 filhos.

O crescimento familiar gerou uma sucessão ampla de descendentes: