Banco do Brasil fora do ar? Clientes relatam instabilidade no app

Os canais digitais do Banco do Brasil apresentaram instabilidade nesta terça-feira (3/11). Clientes relataram dificuldades para utilizar tanto a página da instituição na internet quanto o aplicativo para aparelhos celulares pela manhã.

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Diante do cenário de indisponibilidade nos sistemas, correntistas recorreram às redes sociais para manifestar as falhas de acesso. Os relatos apontam impedimentos no momento em que os usuários tentavam acessar as respectivas contas bancárias.

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Instabilidade no aplicativo e mensagem de erro

As dificuldades nas ferramentas digitais manifestaram-se de duas maneiras principais:

ausência da alternativa de fazer login na tela em certos momentos;

impossibilidade de concluir o acesso em outras ocasiões, mesmo com a inserção de usuário e senha.

Durante as tentativas sem êxito, o aplicativo exibiu na tela a mensagem de erro "Algo deu errado, tente novamente mais tarde".

Pico de queixas no Downdetector

O site "Downdetector", que monitora problemas e interrupções em serviços digitais como plataformas de comércio eletrônico, operadoras de telefonia, redes sociais, páginas da internet e aplicativos de bancos, registrou o avanço das reclamações.

Os apontamentos de falhas começaram a surgir às 8h01. As queixas continuaram a subir ao longo da manhã até atingir o pico às 9h31, instante em que o sistema computou 6.237 registros de clientes.

A concentração dos problemas dividiu-se entre os seguintes aspectos:

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata