O aplicativo do banco caiu? Veja o que fazer e como proteger seus dados

Tentou fazer um Pix ou pagar uma conta e o aplicativo do seu banco não funcionou? A instabilidade em sistemas financeiros é recorrente, e exige um roteiro para evitar prejuízos e garantir a segurança das suas informações. Ações simples podem fazer toda a diferença enquanto o serviço não é normalizado.

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O que fazer imediatamente?

Muitas vezes, a instabilidade afeta apenas o aplicativo, por isso, se você tiver uma transação urgente, tente outras alternativas. Verifique se o internet banking pelo computador, caixas eletrônicos ou o atendimento telefônico do seu banco estão funcionando normalmente.

Verifique se a falha é geral

Antes de reiniciar o celular ou a conexão com a internet, confirme se o problema não é apenas com você. Uma das formas mais rápidas de fazer isso é consultar sites como o Downdetector, que reúne reclamações de usuários em tempo real e exibe um gráfico mostrando picos de queixas sobre um serviço.

Outra alternativa é buscar pelo nome do banco em redes sociais, como o X (antigo Twitter), em que outros clientes geralmente relatam a mesma dificuldade, o que confirma que a falha está na infraestrutura da instituição. Verifique também os canais oficiais do banco, que costumam emitir comunicados, e procure por uma página de "status dos serviços" no site oficial da instituição, que alguns bancos oferecem.

Como proteger seus dados durante a instabilidade

Evite desinstalar e reinstalar o aplicativo, pois essa medida raramente resolve uma falha geral e, em alguns casos, pode criar dificuldades extras na hora de habilitar o acesso novamente, exigindo novas validações de segurança.

Fique muito atento a golpes. Criminosos aproveitam esses momentos de fragilidade para enviar links falsos por e-mail, SMS ou WhatsApp, prometendo uma solução para o problema. Acesse sua conta apenas pelo aplicativo ou site oficial e nunca compartilhe senhas ou códigos.

Uma medida segura é limpar o cache do aplicativo, apagando arquivos temporários que podem estar causando o erro. No Android, o caminho é "Configurações" > "Aplicativos". No iPhone (iOS), uma função similar é encontrada em "Ajustes" > "Geral" > "Armazenamento do iPhone", onde se pode "Desinstalar App", que mantém os dados salvos.

Perdi um prazo de pagamento, e agora?

Caso a instabilidade impeça o pagamento de uma conta no vencimento, documente tudo. Tire capturas de tela (prints) do erro exibido no aplicativo, com data e hora visíveis. Essa prova serve para contestar a cobrança de eventuais multas e juros por atraso.

Assim que o sistema for restabelecido, entre em contato com o banco pelos canais oficiais de atendimento. Explique o ocorrido, apresente as provas que você coletou e solicite o estorno de qualquer encargo indevido.

Checklist: o que fazer

Mantenha a calma: não tome decisões precipitadas.

Tente alternativas: use o site do banco, caixas eletrônicos ou o telefone.

Verifique se é geral: consulte o Downdetector, redes sociais e canais oficiais do banco.

Proteja-se: não clique em links suspeitos e não reinstale o app imediatamente. Limpe o cache se necessário.

Documente tudo: se perder um prazo, tire prints da tela com o erro, data e hora.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria