Pix fora do ar: o que acontece com sua transação durante a falha

Uma instabilidade no Pix pode ocorrer durante uma transação caso uma falha ocorra na instituição financeira do banco de quem recebe, de quem manda ou na própria infraestrutura central.

Quando você inicia uma transferência, seu banco se comunica com o Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), gerido pelo Banco Central (BC), e uma interrupção devido a problemas técnicos pode causar incerteza durante as operações.

Apesar de causar um desespero inicial, na grande maioria dos casos, a transação não é perdida. O valor retorna para a conta de origem ou é creditado ao destinatário assim que o sistema se normaliza.

Leia Mais

O cenário mais comum é a transação ficar "em processamento". Isso significa que seu banco já deu a ordem de pagamento, e o dinheiro pode até ter saído da sua conta, mas o sistema ainda não confirmou o recebimento. Nesses casos, o dinheiro não some; ele fica retido temporariamente dentro do sistema interbancário.

Outra possibilidade é a operação ser recusada antes mesmo de o débito acontecer. O aplicativo exibe uma mensagem de erro, e o saldo permanece inalterado. Aqui, o problema foi identificado no início do processo, impedindo que a transferência fosse sequer iniciada.

O que fazer durante uma falha no Pix?

A primeira recomendação é não tentar refazer a transação imediatamente. Fazer um novo Pix para o mesmo destinatário pode resultar em um pagamento duplicado quando o sistema voltar a funcionar.

Confira seu extrato bancário com atenção, e, se o valor foi debitado, o ideal é aguardar. A maioria das instabilidades é resolvida em poucos minutos ou horas, e a transação é concluída ou estornada automaticamente. Guarde o comprovante ou o ID da transação, se o aplicativo fornecer um.

Caso o dinheiro tenha saído da sua conta e não chegado ao destino após um período razoável, ou se a cobrança for duplicada, entre em contato com o seu banco. As instituições financeiras possuem canais de atendimento e protocolos específicos para investigar e resolver essas ocorrências.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata