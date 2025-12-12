Assine
Aplicativo do Bradesco fica mais de 10 horas fora do ar; veja o que diz o banco

Banco confirmou a instabilidade e disse que equipes trabalham para restabelecer o sistema

Repórter
12/12/2025 16:21

Aplicativo do Bradesco fica mais de 10 horas fora do ar; veja o que diz o banco
Aplicativo do Bradesco fica mais de 10 horas fora do ar; veja o que diz o banco crédito: Tupi

O aplicativo do Bradesco ficou instável por mais de 10 horas nesta sexta-feira (12/12), deixando clientes sem acesso aos serviços digitais. A falha atingiu usuários dos apps de pessoa física, empresarial e do Internet Banking. O Downdetector, site de visualização em tempo real de problemas e falhas registrou crescimento rápido nas reclamações desde as 6h30.

Segundo a plataforma de monitoramento, as notificações passaram de 2.200 por volta das 9h04. A madrugada apresentou sinais iniciais da falha, que se intensificou no início da manhã, horário de maior uso bancário.

O que diz o Bradesco?

O banco confirmou a instabilidade nas redes sociais e afirmou que equipes técnicas trabalham para restabelecer o acesso "o mais rápido possível". Em comunicado, destacou que clientes pessoa física e jurídica foram afetados e que há mobilização interna para estabilizar o sistema.

Até o último posicionamento, não havia previsão para normalização total, o que gerou apreensão entre usuários que dependiam dos serviços para pagamentos e transferências.

Foto: Reprodução

Como os clientes reagiram?

Nas redes sociais, a frustração foi evidente. Usuários relataram dificuldade para realizar operações em um dia útil de grande movimentação financeira. Entre as mensagens publicadas, destacam-se:

  • "Bradesco, você vai voltar quando, meu amigo?"
  • "Meu 13º cai amanhã e o app do Bradesco está fora do ar, aaaa".
  • "Em plena sexta-feira… não é possível que sobre uma cabeça inteira lá no Bradesco depois da aberração de hoje".

A sequência de reclamações reforça o impacto da falha prolongada e o alcance nacional do problema.

