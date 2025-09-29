Pix caiu? Internautas relatam instabilidade no meio de pagamento

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Internautas relatam que o Pix "caiu" - não na conta, mas sim apresentando falhas na execução - na manhã desta segunda-feira (29/9). Nas redes sociais, diversas pessoas afirmaram que o meio de pagamento mais popular do país apresentou instabilidade a partir das 11h. A reportagem do Estado de Minas testou o modo de transferência em cinco instituições bancárias e não encontrou nenhum problema.

A ferramenta que monitora falhas em serviços online DownDetector detectou os problemas no Pix por volta de 11h, com o ápice de notificações às 11h17. O site também registra alta nas reclamações em pelo menos cinco bancos, o que reforça que se trata de um problema nos sistemas do Banco Central e não de uma empresa específica.

“O pix caiu na hora que fui efetivar um pagamento e a moça achando que eu tava querendo aplicar golpe”, disse um usuário no X.

“Estou aqui na padaria passando vergonha pq o sistema de vcs não está indo. Não estou conseguindo fazer Pix e nem transferir pra outra conta”, relatou outro.

O Pix simplesmente CAIU em TODOS OS BANCOS — Realidade da Favela (@realidadedafvll) September 29, 2025

@C6Bank me mandaram um pix, preciso fazer um pagamento, estou no estabelecimento! Que vergonha! Estou passando muito constrangimento! Além disso acabei de solicitar portabilidade pro meu salário! Manutenção em app se faz de madrugada, pelo amor de Deus! pic.twitter.com/oCexqctHfY — TAB diary (@tab_diary) September 29, 2025

A reportagem também questionou o Banco Central do Brasil (BC), responsável pelo sistema de pagamento eletrônico, e aguarda retorno.

