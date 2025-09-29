Assine
FORA DO AR

Pix caiu? Internautas relatam instabilidade no meio de pagamento

Usuários de diferentes bancos relataram, nas redes sociais, que o Pix ficou fora do ar na manhã desta segunda-feira (29/9)

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
29/09/2025 12:29

Tela de celular com o serviço bancário Pix; imagem meramente ilustrativa
Usuários relatam instabilidade no Pix nesta segunda-feira (29/9) crédito: depositphotos.com / rafapress

Internautas relatam que o Pix "caiu" - não na conta, mas sim apresentando falhas na execução -  na manhã desta segunda-feira (29/9). Nas redes sociais, diversas pessoas afirmaram que o meio de pagamento mais popular do país apresentou instabilidade a partir das 11h. A reportagem do Estado de Minas testou o modo de transferência em cinco instituições bancárias e não encontrou nenhum problema.

A ferramenta que monitora falhas em serviços online DownDetector detectou os problemas no Pix por volta de 11h, com o ápice de notificações às 11h17. O site também registra alta nas reclamações em pelo menos cinco bancos, o que reforça que se trata de um problema nos sistemas do Banco Central e não de uma empresa específica.

“O pix caiu na hora que fui efetivar um pagamento e a moça achando que eu tava querendo aplicar golpe”, disse um usuário no X.

“Estou aqui na padaria passando vergonha pq o sistema de vcs não está indo. Não estou conseguindo fazer Pix e nem transferir pra outra conta”, relatou outro.

A reportagem também questionou o Banco Central do Brasil (BC), responsável pelo sistema de pagamento eletrônico, e aguarda retorno.

