ChatGPT e X fora do ar? Problema em servidor causa instabilidade em sites

Até a plataforma Downdetector, usada para monitorar notificações de problemas digitais, também ficou momentaneamente instável

18/11/2025 11:13 - atualizado em 18/11/2025 11:15

ChatGPT está entre as plataformas que apresentaram instabilidade nesta manhã crédito: Divulgação/OpenAI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Redes sociais e sites estão com instabilidade após um problema de infraestrutura da plataforma Cloudflare na manhã desta terça-feira (18). 

O QUE ACONTECEU? 

Rede social X, ChatGPT e plataforma de resenhas de filmes Letterbox estão entre as que apresentaram instabilidade nesta manhã. Quando não estavam totalmente fora do ar, eles apresentavam oscilação no funcionamento ou não carregavam as páginas por completo. 

A plataforma Downdetector, usada para monitorar notificações de problemas digitais, também ficou momentaneamente instável. Ela voltou a operar normalmente após alguns minutos e apontou uma alta no índice de problemas reportados por outros usuários. 

Problemas começaram a ser relatados no Downdetector por volta das 8h30 no horário de Brasília. Neste horário, cerca de 800 reclamações de problemas com a plataforma foram abertos por usuários do X e mais de 3.000 por usuários do Cloudflare. 

Outras reclamações de instabilidade, em menor escala, foram relatadas no OpenAI, empresa dona do ChatGPT. Às 8h30, cerca de 200 reclamações de problemas foram registradas no Downdetector e a companhia informou que o site "estava fora do ar para alguns usuários" desde as 9h12 (horário de Brasília). 

Empresa americana afirmou que está ciente do problema que, "potencialmente, impactou vários consumidores". Em seu site, a Cloudflare apontou que o problema aconteceu em um sistema autônomo localizado no departamento de Santa Cruz, na Bolívia, e disse que vai fornecer mais informações sobre o caso assim que possível. 

A Cloudflare funciona como uma rede de distribuição de conteúdo. Ela armazena cópias do conteúdo de um site e a distribui poe servidores "locais", tornando a navegação mais rápida.

