Defesa Civil alerta para risco de transbordamento e bloqueia avenidas em BH

A chuva que atinge todas as regiões de Belo Horizonte neste sábado (7/11) levou a Defesa Civil municipal a emitir alertas de risco de inundação e transbordamento de córregos em diferentes pontos da capital. Duas avenidas tiveram bloqueio imediato determinado pelo órgão devido ao risco de transbordamento.

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Na Região da Pampulha, o alerta é para a Avenida Heráclito Mourão de Miranda, onde o risco de transbordamento do Córrego Ressaca foi classificado como alto. A orientação é de bloqueio imediato da via.

Na Região Oeste, a preocupação é com o Córrego dos Pintos, na Avenida Francisco Sá. Também foi identificado risco alto de transbordamento, com determinação de interdição imediata da avenida.

Às 20h, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco iminente de inundação para a Avenida Heráclito Mourão de Miranda. Antes, às 19h54, o órgão havia divulgado um alerta de risco de inundação para a Avenida Francisco Sá.

A Avenida Vilarinho, em Venda Nova, também entrou na lista de pontos de atenção. Às 19h50, a Defesa Civil alertou para o risco de inundação na via e na Avenida Heráclito Mourão de Miranda.

Às 19h30, o órgão já havia emitido um alerta geral de chuvas intensas, com possibilidade de enxurradas e alagamentos em Belo Horizonte nas horas seguintes.

A Defesa Civil orienta que a população não entre nem trafegue em áreas sujeitas a alagamentos. O órgão também recomenda que os moradores adotem medidas de autoproteção para garantir a própria segurança e a de familiares.

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Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.