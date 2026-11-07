Chuva forte derruba estrutura de circo em BH; três ficam feridos
Três pessoas tiveram ferimentos leves, duas delas foram encaminhadas ao hospital pelo Samu
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Parte da estrutura de um circo instalado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, desabou após a forte chuva que atingiu a cidade na tarde deste sábado (7/11). Três pessoas que estavam próximas ao local ficaram feridas.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas receberam atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas ao hospital. A terceira foi levada por familiares. Todas tiveram ferimentos leves. Ninguém ficou preso sob a estrutura.
Os bombeiros fizeram uma vistoria no espaço para verificar a possibilidade de outras vítimas e identificar possíveis riscos de novos acidentes.
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A Região Nordeste de Belo Horizonte registrou chuva forte neste sábado, segundo a Defesa Civil municipal. As regionais Pampulha e Venda Nova também estão entre as áreas mais atingidas pelo temporal.
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Houve registro de queda de granizo nos bairros Planalto, na Região Norte, e Fernão Dias, na Região Nordeste. A Defesa Civil também emitiu um alerta para possibilidade de granizo em outras partes da capital nas horas seguintes.