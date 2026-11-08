BH registra seis destelhamentos e três desabamentos de muros na chuva

A chuva e os ventos fortes que atingiram Belo Horizonte entre sábado (7/11) e domingo (8/11) provocaram 14 ocorrências, incluindo destelhamentos, desabamentos de muros e alagamento. Segundo a Defesa Civil, as regiões Nordeste, Norte e Pampulha foram as mais afetadas.

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O balanço considera os chamados recebidos pelo telefone 199 entre as 16h40 de sábado e as 8h25 deste domingo.

De acordo com a Defesa Civil, foram registrados seis destelhamentos provocados por vendaval, dois casos de danos em muros, dois desabamentos de muros e um desabamento parcial de muro.

Também houve um desabamento parcial de edificação, um deslizamento de encosta ou talude e uma ocorrência de alagamento, enchente ou inundação.

Muro desaba em imóvel

A Defesa Civil realizou, na noite desse sábado (7/11), uma vistoria de riscos e danos em um imóvel localizado na Rua 515, bairro Monte Claros, região Nordeste da capital. No local, um muro de contenção situado nos fundos da edificação desabou após o temporal.

Durante a vistoria, foi constatado que o desabamento provocou o deslocamento de um maciço de terra para parte do quintal, atingindo as paredes da cozinha e da lavanderia. Houve colapso parcial da parede da cozinha, com ingresso de terra no interior do ambiente.

A Defesa Civil realizou o isolamento preventivo das áreas afetadas e emitiu notificação de risco, determinando a restrição de acesso aos locais comprometidos até a remoção do material e a verificação das condições de segurança.

Parte da estrutura de um circo instalado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, desabou após a forte chuva que atingiu a cidade na tarde desse sábado (7/11). Três pessoas que estavam próximas ao local ficaram feridas.

Pampulha registrou maior volume de chuva em 12 horas

Segundo dados da Defesa Civil, a Pampulha foi a região que registrou o maior acumulado de chuva nas 12 horas anteriores às 5h30 deste domingo, com 43,8 mm.

Na sequência, aparecem as regiões Noroeste, com 43,2 mm, e Venda Nova, com 40 mm.

Confira o volume de chuva registrado em cada região nas últimas 12 horas:

Barreiro: 21,6 mm

21,6 mm Centro-Sul: 25,4 mm

25,4 mm Hipercentro: 2,6 mm

2,6 mm Leste: 22,4 mm

22,4 mm Nordeste: 35,6 mm

35,6 mm Noroeste: 43,2 mm

43,2 mm Norte: 30,2 mm

30,2 mm Oeste: 38,6 mm

38,6 mm Pampulha: 43,8 mm

43,8 mm Venda Nova: 40 mm

Região Nordeste já registra 66% da chuva esperada para novembro

O acumulado de chuva em novembro também chama a atenção na capital mineira.

Segundo levantamento da Defesa Civil, atualizado até as 5h30 deste domingo, a Região Nordeste já registrou 156,8 mm de chuva, o equivalente a 66,4% da média esperada para todo o mês.

Venda Nova aparece em segundo lugar, com 143,4 mm (60,8%), seguida pela Região Noroeste, com 142,4 mm (60,3%).

Confira os acumulados de novembro:

Barreiro: 82,1 mm (34,8%)

82,1 mm (34,8%) Centro-Sul: 90,1 mm (38,2%)

90,1 mm (38,2%) Hipercentro: 62,4 mm (26,4%)

62,4 mm (26,4%) Leste: 86,2 mm (36,5%)

86,2 mm (36,5%) Nordeste: 156,8 mm (66,4%)

156,8 mm (66,4%) Noroeste: 142,4 mm (60,3%)

142,4 mm (60,3%) Norte: 130 mm (55,1%)

130 mm (55,1%) Oeste: 140,6 mm (59,6%)

140,6 mm (59,6%) Pampulha: 134,8 mm (57,1%)

134,8 mm (57,1%) Venda Nova: 143,4 mm (60,8%)

A média climatológica de chuva para novembro em Belo Horizonte é de 236 mm.

Defesa Civil alerta para riscos

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que mantém o monitoramento contínuo das condições meteorológicas e geológicas da cidade.

O órgão orienta os moradores a ficarem atentos a sinais de instabilidade em encostas, taludes, muros e edificações.

Em caso de rachaduras, trincas, movimentação do terreno ou outros sinais de risco, a recomendação é deixar imediatamente o local e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, disponível 24 horas.

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Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.