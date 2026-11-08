BH pode ter chuva forte, raios e ventania neste domingo (8)

O domingo (8/11) será marcado pela possibilidade de chuva forte em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, a previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

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A temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 17,8°C, enquanto a máxima estimada é de 29°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde.

A Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuva intensa, descargas elétricas e ventos fortes ao longo do dia.

Temperaturas mínimas por região

A menor temperatura registrada neste domingo foi na Região Oeste, onde os termômetros marcaram 17,8°C, às 4h.

Confira as temperaturas mínimas registradas em outras regiões da capital:

Barreiro: 18,1°C, às 3h30

18,1°C, às 3h30 Centro-Sul: 18,3°C, às 2h20

18,3°C, às 2h20 Oeste: 17,8°C, às 4h

17,8°C, às 4h Pampulha: 19,7°C, com sensação térmica de 22°C, às 4h

19,7°C, com sensação térmica de 22°C, às 4h Venda Nova: 20,1°C, às 5h45

Região Nordeste já registra 66% da chuva esperada para novembro

Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 5h30 deste domingo (8), a Região Nordeste lidera o acumulado de chuva em novembro, com 156,8 mm, o equivalente a 66,4% da média climatológica para todo o mês.

Na sequência, aparecem Venda Nova, com 143,4 mm (60,8%), e Noroeste, com 142,4 mm (60,3%).

Confira os acumulados de chuva por região:

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Barreiro: 82,1 mm (34,8%)

82,1 mm (34,8%) Centro-Sul: 90,1 mm (38,2%)

90,1 mm (38,2%) Hipercentro: 62,4 mm (26,4%)

62,4 mm (26,4%) Leste: 86,2 mm (36,5%)

86,2 mm (36,5%) Nordeste: 156,8 mm (66,4%)

156,8 mm (66,4%) Noroeste: 142,4 mm (60,3%)

142,4 mm (60,3%) Norte: 130 mm (55,1%)

130 mm (55,1%) Oeste: 140,6 mm (59,6%)

140,6 mm (59,6%) Pampulha: 134,8 mm (57,1%)

134,8 mm (57,1%) Venda Nova: 143,4 mm (60,8%)

A média climatológica de chuva para novembro em Belo Horizonte é de 236 mm, conforme os dados históricos utilizados pela Defesa Civil.