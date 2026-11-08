BH pode ter chuva forte, raios e ventania neste domingo (8)
Defesa Civil prevê pancadas de chuva a qualquer hora do dia, acompanhadas de raios e rajadas de vento; temperatura máxima pode chegar aos 29°C
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O domingo (8/11) será marcado pela possibilidade de chuva forte em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, a previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia, que podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.
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A temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 17,8°C, enquanto a máxima estimada é de 29°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% durante a tarde.
A Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuva intensa, descargas elétricas e ventos fortes ao longo do dia.
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Temperaturas mínimas por região
A menor temperatura registrada neste domingo foi na Região Oeste, onde os termômetros marcaram 17,8°C, às 4h.
Confira as temperaturas mínimas registradas em outras regiões da capital:
- Barreiro: 18,1°C, às 3h30
- Centro-Sul: 18,3°C, às 2h20
- Oeste: 17,8°C, às 4h
- Pampulha: 19,7°C, com sensação térmica de 22°C, às 4h
- Venda Nova: 20,1°C, às 5h45
Região Nordeste já registra 66% da chuva esperada para novembro
Segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte, atualizados até as 5h30 deste domingo (8), a Região Nordeste lidera o acumulado de chuva em novembro, com 156,8 mm, o equivalente a 66,4% da média climatológica para todo o mês.
Na sequência, aparecem Venda Nova, com 143,4 mm (60,8%), e Noroeste, com 142,4 mm (60,3%).
Confira os acumulados de chuva por região:
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- Barreiro: 82,1 mm (34,8%)
- Centro-Sul: 90,1 mm (38,2%)
- Hipercentro: 62,4 mm (26,4%)
- Leste: 86,2 mm (36,5%)
- Nordeste: 156,8 mm (66,4%)
- Noroeste: 142,4 mm (60,3%)
- Norte: 130 mm (55,1%)
- Oeste: 140,6 mm (59,6%)
- Pampulha: 134,8 mm (57,1%)
- Venda Nova: 143,4 mm (60,8%)
A média climatológica de chuva para novembro em Belo Horizonte é de 236 mm, conforme os dados históricos utilizados pela Defesa Civil.