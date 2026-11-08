Defesa Civil alerta para chuva forte em BH neste domingo (8/11)
Alerta é válido até a manhã desta segunda-feira (9/11) e prevê pancadas de chuva com raios e rajadas de vento
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A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de chuva para a capital mineira na tarde deste domingo (8/11). O aviso prevê pancadas com raios e rajadas de vento e é válido até as 8h desta segunda-feira (9/11).
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O alerta foi divulgado pouco antes das 13h. Conforme o órgão, os ventos podem chegar a velocidades de até 50 quilômetros por hora.
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A orientação é a de que as pessoas evitem áreas geralmente sujeitas a inundação e não trafeguem em ruas que possam ter alagamentos ou que estejam perto de córregos e ribeirões durante as chuvas mais fortes.