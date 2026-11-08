Mulher desaparece no Ribeirão Arrudas e bombeiros fazem buscas em BH

Uma mulher desapareceu nas águas do Ribeirão Arrudas, na noite desse sábado (7/11), na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As buscas pela mulher devem continuar na manhã deste domingo (8/11).

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Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que ela teria pulado no ribeirão, que apresentava correnteza forte devido às chuvas. Os militares foram acionados por volta das 20h25 para atender à ocorrência.

De acordo com informações repassadas por testemunhas aos bombeiros, a mulher, com idade aparente de 45 anos, teria atravessado a avenida na frente de veículos, obrigando motoristas a frear para evitar um atropelamento. Em seguida, ela teria chegado à mureta de proteção e entrado nas águas do Ribeirão Arrudas.

Correnteza dificultou buscas

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas visuais em pontos estratégicos do canal, principalmente em locais onde a mulher poderia ter ficado retida em estruturas.

Entretanto, devido ao aumento do nível da água e à força da correnteza, os militares não conseguiram localizá-la durante a noite.

Os bombeiros informaram que as buscas devem continuar na manhã deste domingo (8).

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Até o momento, não há informações sobre a identidade da mulher nem confirmação sobre as circunstâncias que levaram à queda no ribeirão.