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Mulher desaparece no Ribeirão Arrudas e bombeiros fazem buscas em BH

Testemunhas relataram que mulher entrou no ribeirão na noite de sábado (7); correnteza forte dificultou as buscas, que serão retomadas neste domingo (8)

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Estado de Minas
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Repórter
08/11/2026 09:31

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Bombeiros procuram mulher que desapareceu nas águas do Arrudas, na capital mineira
Bombeiros procuram mulher que desapareceu nas águas do Arrudas, na capital mineira crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma mulher desapareceu nas águas do Ribeirão Arrudas, na noite desse sábado (7/11), na Avenida dos Andradas, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As buscas pela mulher devem continuar na manhã deste domingo (8/11).

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Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que ela teria pulado no ribeirão, que apresentava correnteza forte devido às chuvas. Os militares foram acionados por volta das 20h25 para atender à ocorrência.

De acordo com informações repassadas por testemunhas aos bombeiros, a mulher, com idade aparente de 45 anos, teria atravessado a avenida na frente de veículos, obrigando motoristas a frear para evitar um atropelamento. Em seguida, ela teria chegado à mureta de proteção e entrado nas águas do Ribeirão Arrudas.

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Correnteza dificultou buscas

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas visuais em pontos estratégicos do canal, principalmente em locais onde a mulher poderia ter ficado retida em estruturas.

Entretanto, devido ao aumento do nível da água e à força da correnteza, os militares não conseguiram localizá-la durante a noite.

Os bombeiros informaram que as buscas devem continuar na manhã deste domingo (8).

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Até o momento, não há informações sobre a identidade da mulher nem confirmação sobre as circunstâncias que levaram à queda no ribeirão.

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