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Família procura mineira desaparecida há dois meses em Paris

Moradora de Pouso Alegre, de 32 anos, fez o último contato com a mãe em 15 de agosto; Consulado do Brasil em Paris acompanha o caso e presta assistência aos parentes

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
04/11/2026 16:44

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Lucimara Caroline Norberto Ferreira, de 32 anos
Lucimara Caroline Norberto Ferreira, de 32 anos crédito: Redes Sociais

A família de Lucimara Caroline Norberto Ferreira, de 32 anos, procura informações sobre o paradeiro da mineira, moradora de Pouso Alegre, no Sul de Minas, que está desaparecida há cerca de dois meses e meio após viajar para a Europa. O último contato com os parentes ocorreu em 15 de agosto, quando ela já estava no continente europeu. Em uma das ligações, Lucimara informou à mãe que estava em Paris, na França. Desde então, não houve novas notícias.

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Parentes da mulher informaram que Lucimara deixou os dois filhos mais novos sob os cuidados dela antes da viagem. A princípio, as duas mantinham contato por telefone, mas as ligações foram interrompidas. Desde a última conversa, a família tenta descobrir onde ela está e o que aconteceu.

Os familiares procuraram as polícias Civil e Militar, além de amigos da filha, na tentativa de obter informações que ajudem a localizá-la. O desaparecimento é investigado pela Polícia Civil.

Procurado pela reportagem, o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), por meio do Consulado do Brasil em Paris, informou que tem conhecimento do caso e mantém contato com a família de Lucimara, à qual está prestando assistência consular.

Em nota, a pasta ressaltou que a atuação das repartições consulares brasileiras segue as legislações nacional e internacional. O Itamaraty, no entanto, não forneceu detalhes sobre as medidas adotadas para localizar a brasileira. Segundo o ministério, informações específicas sobre atendimentos individuais não são divulgadas em respeito à privacidade dos cidadãos e às regras previstas na Lei de Acesso à Informação e no Decreto 7.724/2012.

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Informações

A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa contribuir para localizar Lucimara seja comunicada pelo telefone 0800-2828-197. A denúncia pode ser feita de forma anônima, com garantia de sigilo.

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