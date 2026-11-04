Família procura mineira desaparecida há dois meses em Paris

A família de Lucimara Caroline Norberto Ferreira, de 32 anos, procura informações sobre o paradeiro da mineira, moradora de Pouso Alegre, no Sul de Minas, que está desaparecida há cerca de dois meses e meio após viajar para a Europa. O último contato com os parentes ocorreu em 15 de agosto, quando ela já estava no continente europeu. Em uma das ligações, Lucimara informou à mãe que estava em Paris, na França. Desde então, não houve novas notícias.



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Parentes da mulher informaram que Lucimara deixou os dois filhos mais novos sob os cuidados dela antes da viagem. A princípio, as duas mantinham contato por telefone, mas as ligações foram interrompidas. Desde a última conversa, a família tenta descobrir onde ela está e o que aconteceu.



Os familiares procuraram as polícias Civil e Militar, além de amigos da filha, na tentativa de obter informações que ajudem a localizá-la. O desaparecimento é investigado pela Polícia Civil.



Procurado pela reportagem, o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), por meio do Consulado do Brasil em Paris, informou que tem conhecimento do caso e mantém contato com a família de Lucimara, à qual está prestando assistência consular.



Em nota, a pasta ressaltou que a atuação das repartições consulares brasileiras segue as legislações nacional e internacional. O Itamaraty, no entanto, não forneceu detalhes sobre as medidas adotadas para localizar a brasileira. Segundo o ministério, informações específicas sobre atendimentos individuais não são divulgadas em respeito à privacidade dos cidadãos e às regras previstas na Lei de Acesso à Informação e no Decreto 7.724/2012.



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Informações



A Polícia Civil pede que qualquer informação que possa contribuir para localizar Lucimara seja comunicada pelo telefone 0800-2828-197. A denúncia pode ser feita de forma anônima, com garantia de sigilo.