Carro bate em poste e motorista de 35 anos morre em MG

Um homem de 35 anos morreu na madrugada deste domingo (8/11) depois de bater o carro que dirigia contra um poste de energia elétrica, em Montes Claros, no Norte de Minas. A vítima ficou presa às ferragens e precisou ser retirada do veículo pelo Corpo de Bombeiros.

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Segundo a corporação, o acidente aconteceu na Avenida Doutor José Corrêa Machado, no Bairro Melo, na região central da cidade.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram o automóvel com parte da estrutura danificada em decorrência da colisão contra o poste da rede de distribuição de energia elétrica.

O motorista sofreu múltiplos traumas e teve a morte constatada ainda no local.

Bombeiros precisaram cortar estrutura do carro

De acordo com os bombeiros, o corpo da vítima ficou preso no interior do automóvel devido aos danos provocados pela batida.

Para realizar a retirada, os militares utilizaram ferramentas hidráulicas e elétricas de salvamento, fazendo cortes e expandindo partes da estrutura metálica do veículo.

Durante a operação, também foram adotadas medidas preventivas para evitar possíveis incêndios ou explosões.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e auxiliou na sinalização da avenida e no controle do trânsito. A perícia da Polícia Civil também foi acionada para realizar os trabalhos necessários.

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As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo e bater contra o poste ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.