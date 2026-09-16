Grave acidente em MG: colisão entre carretas mata um e deixa outro ferido

Uma colisão frontal seguida de tombamento envolvendo dois veículos pesados deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na noite dessa terça-feira (15/9), na BR-135, em Corinto, na Região Central de Minas.

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Segundo a concessionária Ecovias Norte Minas, o acidente foi registrado por volta das 23h30, no km 565 da rodovia.

Uma das vítimas morreu no local. A outra ficou em estado grave e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não foram divulgadas as identidades dos envolvidos.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra um dos veículos atravessado na pista após o acidente. As imagens também indicam que chovia na região.

Por causa da colisão e da necessidade de retirada da carga, a BR-135 precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. Posteriormente, as pistas foram liberadas.

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As causas da colisão ainda não foram esclarecidas.