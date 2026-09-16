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MORTES NA ESTRADA

Grave acidente em MG: colisão entre carretas mata um e deixa outro ferido

Acidente aconteceu durante a chuva em Corinto e interditou totalmente a BR-135 para atendimento às vítimas e retirada da carga

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/09/2026 07:43

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Batida de frente entre carretas deixa um morto e um ferido na BR-135
Batida de frente entre carretas deixa um morto e um ferido na BR-135 crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma colisão frontal seguida de tombamento envolvendo dois veículos pesados deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na noite dessa terça-feira (15/9), na BR-135, em Corinto, na Região Central de Minas.

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Segundo a concessionária Ecovias Norte Minas, o acidente foi registrado por volta das 23h30, no km 565 da rodovia.

Uma das vítimas morreu no local. A outra ficou em estado grave e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não foram divulgadas as identidades dos envolvidos.

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Vídeo que circula nas redes sociais mostra um dos veículos atravessado na pista após o acidente. As imagens também indicam que chovia na região.

Por causa da colisão e da necessidade de retirada da carga, a BR-135 precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. Posteriormente, as pistas foram liberadas.

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As causas da colisão ainda não foram esclarecidas.

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