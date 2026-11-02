Vídeo: Mercedes bate em poste e invade distribuidora em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um Mercedes-Benz branco invadiu uma distribuidora de produtos odontológicos após bater em um poste durante uma fuga de abordagem policial, na madrugada desta segunda-feira (2/11), no Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente ocorreu por volta das 3h30, no cruzamento da Avenida Barbacena com a Rua Uberaba.

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A reportagem do Estado de Minas apurou que o motorista e o passageiro fugiam de uma abordagem policial que teria começado na Avenida Olegário Maciel, nas proximidades do shopping Diamond Mall. Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da direção, atingiu um poste e, em seguida, invadiu a distribuidora.

Os dois ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves e foram socorridos pelo Samu e encaminhados para atendimento hospitalar. Após serem liberados, ambos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência.





Susto e prejuízos

O proprietário da distribuidora de produtos odontológicos, Ricardo Vieira, contou que foi avisado do acidente pela empresa de segurança da loja. Quando chegou ao local, os policiais informaram que o carro estava fugindo de uma abordagem policial, quando, descendo a Avenida Barbacena, atravessou o canteiro central e atingiu o portão da loja.

“Um susto muito grande. Fica o prejuízo entre R$ 7 mil e R$ 8 mil para o consertar o portão e a parte de dentro da loja, que ficou danificada. Mas, graças a Deus, não tivemos prejuízos de mercadoria”, afirmou.

Ainda de acordo com Vieira, os danos ao estabelecimento poderiam ter sido maiores. Um segundo portão instalado no imóvel ajudou a conter o avanço do veículo, evitando que o carro atingisse a parte interna da distribuidora.

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Em consequência da ocorrência, a Avenida Augusto de Lima ficou interditada durante parte da manhã, com liberação do trânsito por volta das 9h40 desta segunda-feira.