Motorista com sinais de embriaguez bate carro na Av. Carlos Luz, em BH

Um motorista de 50 anos, com sinais de embriaguez, ficou ferido ao perder o controle do carro e bater em uma árvore na Avenida Presidente Carlos Luz, próximo à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, na tarde deste domingo (1º/11). Durante o atendimento, os bombeiros encontraram várias latas de cerveja dentro do veículo.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 12h15, na altura do número 1001 da avenida, durante uma forte pancada de chuva na região.

O homem dirigia um Volkswagen Gol no sentido Centro quando perdeu o controle da direção e atingiu uma árvore, conforme relato do próprio motorista.

Com o impacto, o condutor ficou retido dentro do automóvel e reclamava de fortes dores na região da pelve e nas pernas.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência. Os militares estabilizaram o veículo, desconectaram os cabos da bateria e realizaram o resgate do motorista pelo porta-malas.

A vítima estava consciente, mas apresentava suspeita de fratura na pelve e na perna direita. Depois do resgate, foi encaminhada aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Bombeiros encontram latas de cerveja no carro

Durante o atendimento, os militares perceberam sinais de possível embriaguez no motorista. No interior do Volkswagen Gol, foram encontradas várias latas de cerveja, algumas vazias e outras ainda fechadas.

Até o momento, não há informações sobre a realização do teste do bafômetro nem confirmação de que o condutor estivesse sob efeito de álcool no momento do acidente.

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As circunstâncias da colisão ainda vão ser esclarecidas.