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ACIDENTE

Médico morre em acidente em avenida de Montes Claros

Vítima dirigia um Tiggo 8, considerado um carro de luxo, que bateu violentamente contra um poste da rede de distribuição de energia elétrica

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LR
Luiz Ribeiro
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Luiz Ribeiro
Repórter
08/11/2026 13:13

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Carro bateu violentamente contra poste da rede distribuiçao de energia elétrica. Vítima ficou presa às ferragens, sendo retirada pelo Corpo de Bombeiros
Acidente ocorreu na madrugada deste domingo (8/11) crédito: Corpo de Bombeiros/divulgação

Um homem de 35 anos morreu na madrugada deste domingo (8/11), depois que o carro que ele dirigia bateu violentamente contra um poste da rede de distribuição de energia elétrica, em Montes Claros, no Norte de Minas.

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Conforme apurou o Estado de Minas, a vítima foi identificada como o médico Lucas Silva Veloso, que conduzia um Tiggo 8, considerado um carro de luxo e adaptado com alta estrutura de segurança – com dez airbags.

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De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o acidente aconteceu às 3h, na Avenida Doutor Corrêa Machado, próximo ao Hospital Otorrino Center, no Bairro Melo. O motorista estava sozinho e seguia no sentido Bairro Melo/Avenida Deputado Esteves Rodrigues - Centro.

O corpo do médico ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Os militares utilizaram ferramentas hidráulicas e elétricas de salvamento, "efetuando cortes e expansão da estrutura metálica do automóvel".

Ainda segundo a corporação, "durante os trabalhos, também foram adotadas medidas preventivas para evitar possíveis incêndios e explosões".

"As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo e bater contra o poste ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil", informou o Corpo de Bombeiros.

Um perito compareceu ao local, e o corpo da vítima foi encaminhado para a perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros e não foi liberado até o início da tarde deste domingo.

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Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do médico.

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