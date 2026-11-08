Médico morre em acidente em avenida de Montes Claros

Um homem de 35 anos morreu na madrugada deste domingo (8/11), depois que o carro que ele dirigia bateu violentamente contra um poste da rede de distribuição de energia elétrica, em Montes Claros, no Norte de Minas.

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Conforme apurou o Estado de Minas, a vítima foi identificada como o médico Lucas Silva Veloso, que conduzia um Tiggo 8, considerado um carro de luxo e adaptado com alta estrutura de segurança – com dez airbags.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o acidente aconteceu às 3h, na Avenida Doutor Corrêa Machado, próximo ao Hospital Otorrino Center, no Bairro Melo. O motorista estava sozinho e seguia no sentido Bairro Melo/Avenida Deputado Esteves Rodrigues - Centro.

O corpo do médico ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Os militares utilizaram ferramentas hidráulicas e elétricas de salvamento, "efetuando cortes e expansão da estrutura metálica do automóvel".

Ainda segundo a corporação, "durante os trabalhos, também foram adotadas medidas preventivas para evitar possíveis incêndios e explosões".

"As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo e bater contra o poste ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil", informou o Corpo de Bombeiros.

Um perito compareceu ao local, e o corpo da vítima foi encaminhado para a perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Montes Claros e não foi liberado até o início da tarde deste domingo.

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Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do médico.