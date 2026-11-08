Piloto morre após queda de helicóptero em fazenda no Sul de Minas
Rafael Grossi, de 43 anos, estava internado na Santa Casa de Passos. Outras quatro pessoas que estavam na aeronave ficaram feridas
compartilhe
O piloto Rafael Grossi, de 43 anos, morreu após a queda de um helicóptero na tarde deste sábado (7/11), na zona rural de Passos, no Sul de Minas. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Passos. A morte foi confirmada neste domingo (8/11) pela RGT Aviation e pela AR Aviation School, empresas das quais era sócio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A aeronave havia partido de Belo Horizonte e transportava cinco pessoas que seguiam para um casamento na Fazenda Tiodoro, propriedade onde ocorreu o acidente.
Leia Mais
Em nota de pesar, as duas empresas lamentaram a morte do piloto e manifestaram solidariedade aos familiares e amigos. Também anunciaram a suspensão de todas as atividades por tempo indeterminado. As aulas que estavam agendadas serão remarcadas.
- Homem fura bloqueio, atinge policial com carro e é preso em MG
- ‘Uma coisa horrorosa’, diz comerciante sobre desabamento de circo em BH
Além de Rafael, dois homens e duas mulheres estavam a bordo do helicóptero. Todos ficaram feridos, mas, conforme as primeiras informações, estavam conscientes no momento do atendimento.
As vítimas apresentavam ferimentos nos braços e nas pernas e foram encaminhadas para receber assistência médica.
Investigação
De acordo com informações repassadas ao Corpo de Bombeiros, o piloto teria perdido a estabilidade da aeronave sobre um milharal, o que teria provocado a queda.
Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia oficial compareceu ao local e realizou os trabalhos de identificação e coleta de vestígios. Uma equipe de policiais civis também acompanhou a ocorrência. A PCMG confirmou a morte do piloto. O corpo será encaminhado ao Posto Médico-Legal (PML), onde será submetido a exames.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. Outras informações serão divulgadas conforme o avanço dos trabalhos investigativos.