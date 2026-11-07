‘Uma coisa horrorosa’, diz comerciante sobre desabamento de circo em BH

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

“Foi um momento de desespero.” A frase é do comerciante José Marcos, de 46 anos, que presenciou o desabamento de parte da estrutura de um circo instalado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (7/11). O acidente ocorreu durante uma apresentação, enquanto chovia forte e havia queda de granizo na capital. Três pessoas ficaram feridas.

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José Marcos trabalha em uma banca de jornal em frente ao circo e contou que o público acompanhava o espetáculo quando parte da estrutura cedeu. Segundo ele, havia entre 40 e 50 pessoas no local, número abaixo do registrado em outras apresentações, que já chegaram a reunir mais de 200 espectadores.

Segundo o comerciante, depois do desabamento houve correria e crianças começaram a chorar. Diante da situação, ele abriu a banca para abrigar uma família que tentava se proteger da chuva. “Acolhi uma família aqui dentro da banca, com a criança chorando muito e a mãe também. Foi um momento de desespero”, contou.

Além da banca, um prédio em frente ao circo e uma farmácia também abriram as portas para receber as pessoas que buscavam abrigo durante o temporal.

Segundo José Marcos, a chuva veio acompanhada de ventos fortes e granizo. “Choveu e ventou muito, muito vento, muito granizo. Foi uma coisa horrorosa, uma chuva bem forte mesmo, carregada”, descreveu.

Três pessoas ficaram feridas

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas ficaram feridas no desabamento. Duas receberam atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhadas ao hospital. A terceira foi levada por familiares. Todas tiveram ferimentos leves. Ninguém ficou preso sob a estrutura.

O comerciante relatou que, com o desabamento, houve correria e crianças começaram a chorar Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

José Marcos, que acompanhou a ocorrência, contou que, segundo as informações que recebeu, uma mulher sofreu uma fratura na perna e a filha dela teve uma luxação no ombro. A mulher teria sido atingida diretamente pela estrutura enquanto assistia à apresentação. “A estrutura caiu em cima dela durante o espetáculo”, relatou.

Após o acidente, os bombeiros fizeram uma vistoria no espaço para verificar a possibilidade de outras vítimas e identificar riscos de novos desabamentos.

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A Região Nordeste de Belo Horizonte esteve entre as áreas mais atingidas pela chuva deste sábado (7/11), segundo a Defesa Civil municipal. As regionais Pampulha e Venda Nova também registraram volumes expressivos de precipitação.