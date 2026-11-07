Motorista morre preso às ferragens em batida entre caminhões em MG

Um motorista morreu na madrugada deste sábado (7/11) depois de bater o caminhão que dirigia na traseira de outro veículo de carga, na BR-135, na Serra de Bocaiuva, Norte de Minas. A vítima ficou presa às ferragens, chegou a ser resgatada com vida, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 3h30, na altura do km 409 da rodovia.

Quando os militares chegaram ao local, equipes da concessionária Eco135 já haviam sinalizado a pista para garantir a segurança do atendimento.

Motorista foi retirado das ferragens

Os bombeiros precisaram acessar a cabine do caminhão pelo para-brisa. Durante a avaliação inicial, constataram que o motorista ainda apresentava sinais de vida.

Diante da situação, iniciaram imediatamente os trabalhos de desencarceramento, utilizando ferramentas e equipamentos específicos para retirar a vítima das ferragens.

Uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Bocaiuva e duas viaturas do Corpo de Bombeiros de Montes Claros também foram mobilizadas para auxiliar no resgate.

Com a liberação parcial das ferragens, o médico da equipe de suporte avançado conseguiu acessar o motorista e iniciar os procedimentos de atendimento.

Entretanto, a vítima, que apresentava múltiplas lesões, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu depois de ser retirada da cabine, apesar dos esforços das equipes de resgate.

Caminhão seguia para Montes Claros

Segundo relatos de testemunhas aos bombeiros, o caminhão conduzido pela vítima havia saído de São Paulo sem carga e seguia para Montes Claros, onde seria carregado com bananas.

Durante o trajeto, o veículo bateu na traseira de outro caminhão, que transportava uma carga de cimento com destino a Fortaleza, no Ceará.

O motorista do caminhão atingido não sofreu ferimentos. Até a última atualização do Corpo de Bombeiros, a pista permanecia parcialmente interditada no sentido Bocaiuva–Montes Claros.

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Os militares continuavam no local, aguardando a chegada dos demais órgãos responsáveis pelos procedimentos necessários.