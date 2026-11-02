MG: carro bate em imóvel e passageira morre presa às ferragens

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um acidente deixou uma pessoa morta e outra ferida, na altura do Km 177, da BR-459, em Itajubá, no Sul de Minas, nesse domingo (1°/11). Um carro invadiu um imóvel às margens da rodovia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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No veículo estavam duas pessoas. O motorista, de 27 anos, foi retirado do carro pela equipe dos bombeiros, com ferimentos no rosto. Ele estava consciente, porém confuso.





Após o atendimento inicial, ele foi entregue aos cuidados de uma equipe da unidade de suporte avançado (USA) do Samu de Itajubá.

Já a passageira do carro, de 42 anos, estava presa às ferragens e apresentava diversos ferimentos. A equipe médica do Samu compareceu ao local e constatou a morte da vítima.

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Após os trabalhos periciais feitos pela Polícia Civil de Minas Gerais, a equipe dos bombeiros fez a retirada do corpo, que foi levado para a funerária da cidade.