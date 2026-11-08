MG: jovem de 19 anos morre em acidente envolvendo dois carros na BR-146

Um jovem de 19 anos morreu em um acidente envolvendo dois automóveis na manhã deste domingo (8/11), na BR-146, em Poços de Caldas, no Sul de Minas. A colisão aconteceu por volta das 6h20, perto da antiga Venda do Chico, e envolveu um Volkswagen Gol e uma Volkswagen Saveiro.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem conduzia o Gol e ficou preso às ferragens após a batida. Quando os militares chegaram ao local, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já havia constatado a morte do motorista.

O outro ocupante, um homem que estava na Saveiro, recebia atendimento de uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Poços de Caldas. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

Para realizar a retirada do corpo, os bombeiros adotaram procedimentos de segurança e estabilizaram o veículo, garantindo condições adequadas para o trabalho de desencarceramento.

A equipe aguardou a chegada da perícia da Polícia Civil, que realizou os levantamentos necessários no local. Somente após a conclusão dos trabalhos periciais foi autorizada a retirada da vítima do interior do automóvel.

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O corpo foi removido pelos militares e entregue à equipe funerária de Poços de Caldas. A PRF permaneceu na rodovia e ficou responsável pelo controle do trânsito e pelas demais providências relacionadas à ocorrência. As circunstâncias da colisão não foram informadas.