Assine
overlay
Início Gerais
TEMPORAL

Ingresso do circo pago e show cancelado após desabamento: como pedir reembolso em BH

Consumidores com ingressos para o circo afetado por temporal têm direitos assegurados por lei; saiba os procedimentos para ressarcimento integral

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
08/11/2026 12:11

compartilhe

×
Ingresso do circo pago e show cancelado após desabamento: como pedir reembolso em BH
O desabamento da estrutura do circo em Belo Horizonte, tema de debates sobre reembolso e direitos do consumidor crédito: Reprodução/CBMMG

O temporal com fortes rajadas de vento que atingiu Belo Horizonte na tarde deste sábado (7/11) provocou o desabamento da estrutura montada no estacionamento do Minas Shopping, no Bairro União. O acidente ocorreu durante os preparativos, antes do início das apresentações, deixou três pessoas com ferimentos leves e levou à suspensão das atividades do circo. Quem comprou ingressos para sessões canceladas pode solicitar a restituição integral dos valores pagos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Como pedir reembolso de ingresso de espetáculo cancelado

O consumidor deve solicitar a devolução diretamente à empresa responsável pela venda dos ingressos ou à bilheteria oficial do circo. A restituição deve incluir o valor integral pago, inclusive eventuais taxas de serviço e conveniência, caso o comprador opte pelo cancelamento da compra.

No caso específico do circo no Minas Shopping, ainda se aguarda um posicionamento oficial da produtora sobre os canais e os prazos para o ressarcimento.

Leia Mais

O procedimento varia conforme o canal utilizado na compra:

  • Compras pela internet: acesse o site ou aplicativo da empresa responsável pela venda, localize o pedido e solicite formalmente o cancelamento. Guarde o protocolo e o comprovante digital.

  • Compras na bilheteria física: procure os canais oficiais de atendimento da produtora ou do circo e apresente o ingresso e o comprovante de pagamento.

  • Pagamento com cartão de crédito: o estorno é solicitado à administradora do cartão e pode aparecer na fatura seguinte ou nas posteriores, conforme os procedimentos da operadora.

  • Pagamento por Pix ou débito: solicite à empresa responsável as orientações para a devolução do valor.

Quais são os direitos do consumidor em caso de cancelamento

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura ao público o direito de receber de volta o valor pago quando o serviço contratado não é prestado. A ocorrência de intempéries climáticas não elimina, por si só, os direitos do consumidor.

Diante do cancelamento de uma apresentação, o comprador pode optar pela restituição integral do valor pago. Também pode aceitar o reagendamento do ingresso para outra data ou receber crédito para utilizar em outros serviços ou apresentações da mesma produtora.

A escolha entre essas alternativas deve ser feita pelo consumidor. A empresa não pode impor a concessão de crédito ou a remarcação se o comprador preferir o reembolso.

Onde acionar o Procon em Belo Horizonte

Se a produtora do circo ou a plataforma de vendas não oferecer atendimento ou se recusar a devolver os valores, o consumidor pode registrar uma reclamação nos órgãos de defesa. Em Belo Horizonte, é possível recorrer ao Procon-BH ou à plataforma federal consumidor.gov.br.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para formalizar a reclamação, é recomendável reunir documento de identidade, comprovante de residência, ingresso, comprovante de pagamento e registros das tentativas de contato com a empresa.

Tópicos relacionados:

bh chuva

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay