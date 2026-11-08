Ingresso do circo pago e show cancelado após desabamento: como pedir reembolso em BH
Consumidores com ingressos para o circo afetado por temporal têm direitos assegurados por lei; saiba os procedimentos para ressarcimento integral
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O temporal com fortes rajadas de vento que atingiu Belo Horizonte na tarde deste sábado (7/11) provocou o desabamento da estrutura montada no estacionamento do Minas Shopping, no Bairro União. O acidente ocorreu durante os preparativos, antes do início das apresentações, deixou três pessoas com ferimentos leves e levou à suspensão das atividades do circo. Quem comprou ingressos para sessões canceladas pode solicitar a restituição integral dos valores pagos.
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Como pedir reembolso de ingresso de espetáculo cancelado
O consumidor deve solicitar a devolução diretamente à empresa responsável pela venda dos ingressos ou à bilheteria oficial do circo. A restituição deve incluir o valor integral pago, inclusive eventuais taxas de serviço e conveniência, caso o comprador opte pelo cancelamento da compra.
No caso específico do circo no Minas Shopping, ainda se aguarda um posicionamento oficial da produtora sobre os canais e os prazos para o ressarcimento.
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O procedimento varia conforme o canal utilizado na compra:
Compras pela internet: acesse o site ou aplicativo da empresa responsável pela venda, localize o pedido e solicite formalmente o cancelamento. Guarde o protocolo e o comprovante digital.
Compras na bilheteria física: procure os canais oficiais de atendimento da produtora ou do circo e apresente o ingresso e o comprovante de pagamento.
Pagamento com cartão de crédito: o estorno é solicitado à administradora do cartão e pode aparecer na fatura seguinte ou nas posteriores, conforme os procedimentos da operadora.
Pagamento por Pix ou débito: solicite à empresa responsável as orientações para a devolução do valor.
Quais são os direitos do consumidor em caso de cancelamento
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura ao público o direito de receber de volta o valor pago quando o serviço contratado não é prestado. A ocorrência de intempéries climáticas não elimina, por si só, os direitos do consumidor.
Diante do cancelamento de uma apresentação, o comprador pode optar pela restituição integral do valor pago. Também pode aceitar o reagendamento do ingresso para outra data ou receber crédito para utilizar em outros serviços ou apresentações da mesma produtora.
A escolha entre essas alternativas deve ser feita pelo consumidor. A empresa não pode impor a concessão de crédito ou a remarcação se o comprador preferir o reembolso.
Onde acionar o Procon em Belo Horizonte
Se a produtora do circo ou a plataforma de vendas não oferecer atendimento ou se recusar a devolver os valores, o consumidor pode registrar uma reclamação nos órgãos de defesa. Em Belo Horizonte, é possível recorrer ao Procon-BH ou à plataforma federal consumidor.gov.br.
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Para formalizar a reclamação, é recomendável reunir documento de identidade, comprovante de residência, ingresso, comprovante de pagamento e registros das tentativas de contato com a empresa.