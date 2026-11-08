Colisão entre carreta e caminhão causa incêndio e interdita Fernão Dias

Um acidente envolvendo uma carreta cegonheira e um caminhão-baú provocou um incêndio e interditou um trecho da rodovia Fernão Dias (BR-381), neste domingo (8/11), em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A colisão ocorreu na altura do km 542, e os dois veículos pegaram fogo.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas equipes foram mobilizadas para atender à ocorrência. Pelo menos um dos veículos, a cegonheira, estava carregado no momento do acidente. Até o momento, não há informações sobre a carga transportada pelo caminhão-baú.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os motoristas dos dois veículos já haviam sido socorridos por terceiros quando as equipes chegaram ao local. Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos condutores.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a ocorrência e realiza o controle do tráfego. A pista no sentido Belo Horizonte ficou interditada. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.