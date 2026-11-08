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GRANDE BH

Colisão entre carreta e caminhão causa incêndio e interdita Fernão Dias

Acidente ocorreu na altura do km 542, em Itatiaiuçu. Os dois veículos pegaram fogo após a batida, e a pista no sentido BH foi interditada

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Repórter
08/11/2026 15:34 - atualizado em 08/11/2026 15:34

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Motoristas dos dois veículos já haviam sido socorridos por terceiros quando as equipes de atendimento chegaram ao local
Motoristas dos dois veículos já haviam sido socorridos por terceiros quando as equipes de atendimento chegaram ao local crédito: CBMMG

Um acidente envolvendo uma carreta cegonheira e um caminhão-baú provocou um incêndio e interditou um trecho da rodovia Fernão Dias (BR-381), neste domingo (8/11), em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A colisão ocorreu na altura do km 542, e os dois veículos pegaram fogo.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas equipes foram mobilizadas para atender à ocorrência. Pelo menos um dos veículos, a cegonheira, estava carregado no momento do acidente. Até o momento, não há informações sobre a carga transportada pelo caminhão-baú. 

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Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os motoristas dos dois veículos já haviam sido socorridos por terceiros quando as equipes chegaram ao local. Ainda não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dos condutores. 

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a ocorrência e realiza o controle do tráfego. A pista no sentido Belo Horizonte ficou interditada. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.

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