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Caminhonete furtada em Belo Horizonte é recuperada pela PM em Taiobeiras

Veículo foi localizado durante operação na LMG-626, no Norte de Minas. Militares identificaram adulterações nos sinais identificadores e suspeita de falsificação do documento apresentado

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Repórter
09/11/2026 19:22 - atualizado em 09/11/2026 19:28

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Operação foi realizada pela PMRv
Operação foi realizada pela PMRv crédito: PMRv/Divulgação

Uma caminhonete Fiat Strada com registro de furto em Belo Horizonte foi recuperada pela Polícia Militar Rodoviária na noite deste domingo (8), em Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais. Um homem de 24 anos foi preso durante a ocorrência, registrada na rodovia LMG-626.

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De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a abordagem ocorreu por volta das 23h, durante uma operação policial. Os militares visualizaram uma Fiat Strada cinza, mas, ao perceber a presença da equipe, o motorista fez uma manobra brusca de retorno e fugiu em direção à área urbana do município.

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Após rastreamento, os policiais localizaram o veículo na Avenida Caiçara e realizaram a abordagem. Questionado, o condutor afirmou que a caminhonete pertencia a um amigo, morador de Berizal, e que estava utilizando o veículo emprestado.

Durante a vistoria técnica, os militares constataram adulterações nos sinais identificadores da caminhonete. A verificação apontou que o veículo correspondia a outro automóvel, com registro de furto em Belo Horizonte em 11 de julho de 2026.

Além disso, foram identificadas divergências entre os elementos de identificação do veículo e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentado pelo motorista. O documento foi apreendido por suspeita de falsificação.

Diante das irregularidades, o homem recebeu voz de prisão, em tese, pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação e uso de documento falso.

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Ele foi encaminhado para as providências legais.

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