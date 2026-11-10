Educadores, ensinem sobre feminicídio e feminismo

Economista, com mestrado em Demografia, doutorado em Administração e pós-doutorado em Economia, trabalha como consultora para organismos internacionais, atuando nas áreas sociais, de mercado de trabalho, migração e desenvolvimento humano; também leciona p

Na última eleição brasileira para deputados e senadores, o Brasil conheceu uma deputada estadual por São Paulo que se elegeu com uma narrativa de negação do feminicídio. Esse discurso, além de revelar má-fé, demonstra absoluta ignorância da recém-deputada sobre conceitos e estatísticas básicas que envolvem algumas das mais difíceis temáticas de gênero. O fortalecimento da bancada feminina não significa, portanto, o fortalecimento do feminismo.

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De forma simplista, o feminismo pode ser definido como um movimento social, político, cultural e filosófico que busca a igualdade de direitos, oportunidades e tratamento entre os gêneros. Certamente, a inominável deputada passa ao largo de tudo o que isso possa representar para mulheres que se sentem implicadas com sua posição e seu papel sociais e com as barreiras e os desafios para desejarem e construírem livremente suas realizações. A questão passa por ser e existir como mulher. Essa deputada inexiste para mim!

O filme francês “A Casa das Mulheres” (La Maison des Femmes) foi recém-lançado no Brasil, no Festival de Cinema Francês, e é inspirado na história real da Casa de Mulheres de Saint-Denis (originalmente, “Maison des Femmes de Saint-Denis”), fundada em 2016 pela ginecologista e obstetra Ghada Hatem-Gantzer. A médica convenceu doadores privados a financiar a construção de um espaço de acolhimento integrado — clínico, social e jurídico — voltado para mulheres vítimas de violência física, psicológica e de outros tipos de abuso.

A Casa das Mulheres narra os desafios de uma equipe multidisciplinar diante da pressão para manter as portas abertas da instituição enquanto acolhe mulheres vítimas de diversos tipos de violência. O filme não vem carregado de pieguice nem de tons melodramáticos, mas sim de dores silenciadas, de medos, de desejos reprimidos, de autoestima desidratada e de exemplos de coragem e de luta por sobrevivência — sem tanta coragem assim, mas com traços de pulsão de vida. O filme denuncia a violência contra a mulher na França do século XXI.

Na vida real, a despeito das incansáveis buscas por recursos financeiros, essa instituição sobrevive com um modelo de financiamento misto — composto por subsídios públicos, fundos privados de patrocinadores e doações particulares. Ainda assim, A Casa das Mulheres tornou-se um modelo de política pública na França e hoje conta com mais de trinta unidades abertas. Sua expansão revela dois aspectos paradoxais: o aumento do interesse público por políticas sociais de proteção à mulher e o crescimento da violência contra as mulheres.

Saí do filme refletindo sobre a dissociação entre o nível de desenvolvimento econômico do país e as relações de gênero, especificamente a violência contra as mulheres. A França, que em 1789 ergueu o lema da liberdade, igualdade e fraternidade, vive uma dissonância de valores morais. Dados dos relatórios do Ministério do Interior e do Observatório Nacional de Violência contra as Mulheres indicam que os crimes sexuais continuam a aumentar, o número de feminicídios não diminuiu e a taxa de denúncia das vítimas permanece muito baixa.

Na França, ao todo, aproximadamente 271 mil mulheres são vítimas de violência conjugal, e aproximadamente uma em cada três mulheres morre em decorrência de feminicídio em relacionamentos íntimos. Desse total, 37% já tinham histórico de violência e 61% haviam denunciado à polícia. As subnotificações são impressionantes: apenas uma em cada seis vítimas de violência conjugal consegue registrar denúncia na polícia. Entre 2017 e 2023, os crimes sexuais registrados aumentaram 282%.

Enquanto isso, no Brasil, entre 2017 e 2023 (último ano com dados disponíveis), o Atlas da Violência registrou um aumento de quase 100% no número de atendimentos de saúde a mulheres vítimas de violência. E, ainda em 2023, a taxa de feminicídio foi de aproximadamente 1,4 por 100 mil mulheres — uma média de quatro mulheres mortas por dia. Na França, essa média é de uma mulher morta a cada três dias.

Recentemente, um amigo muito próximo disse não entender meus temores e anseios femininos, que, na sua visão, seriam legítimos apenas para as mulheres mais pobres. Não me parece que temores e anseios femininos sejam estratificados socioeconomicamente. Sou economista de formação, trabalhei a maior parte da minha vida em ambientes com predominância masculina e vivi algumas situações de desconforto e até mesmo de assédio. Ser mulher em ambientes corporativos ainda é desafiador! Mulher com tripla jornada é ainda pior!

A beleza de A Casa das Mulheres é esse coletivo sem preconceito, que se une para cuidar, resgatar e dar dignidade às mulheres. Atende mulheres de diferentes extratos sociais, etnias, raça e cor. É o feminismo contra o feminicídio, contra a violação de todo e qualquer direito da mulher. É uma batalha de sobrevivência e de resgate da vida. E tornou-se política pública! No Brasil, a educação, a saúde e a justiça precisam trabalhar para que haja conscientização sobre feminicídio, feminismo e direitos protegidos para meninas e mulheres.

A maioria das mulheres acolhidas na Casa das Mulheres sofre de baixa autoestima, tem vergonha de se manifestar e sente-se incapaz de sair do lugar de violentada — não por vitimismo, mas por pura incapacidade de se enxergar como digna e merecedora de amor. Essas mulheres vivem uma distopia afetiva, mas buscam ajuda, pois, no íntimo, sabem que algo está errado.

A inominável deputada estadual por São Paulo deve desconhecer o sentido mais amplo do amor e da capacidade empática de se colocar no lugar de qualquer outra que componha o universo do gênero feminino. Creio que sua incapacidade de alcançar o sentido do feminino que habita seu corpo e molda suas relações explique, em parte, a negação do feminicídio e a motive — pela perversidade que creio habitar seu corpo e sua mente — a lutar pelo fim de bandeiras que possam nos proteger. Pessoas desse tipo jamais poderiam nos representar.

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Está passando da hora de banirmos pessoas manipuladoras, perversas, desonestas, desumanas, hipócritas, corruptas, frias, antiéticas e amorais – parando por aqui! – dos quadros parlamentares. Políticas públicas precisam ser legisladas por seres humanos comprometidos com a evolução da humanidade, e não com o retrocesso e a barbárie. Está na hora das escolas incluírem em suas grades de formação pautas como o feminicídio e, assim, protegerem e fortalecerem as meninas contra os requintes de perversidade de pessoas abjetas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.