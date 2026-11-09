Vereador de Curitiba responde ao ser cobrado por projeto de prevenção à chuva: "Muda pra Bahia"

O vereador e deputado federal eleito Guilherme Kilter (Novo) ironizou cobranças de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre ações de prevenção à chuva na cidade de Curitiba, no Paraná. “Muda pra Bahia”, escreveu o político, em suas redes sociais.

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As respostas de Kilter aos opositores políticos começaram após uma cobrança de um cidadão curitibano sobre as chuvas fortes na cidade. Ao pedir que o vereador cobrasse do prefeito, e ironizar sobre críticas feitas pelo deputado federal eleito a Lula, Kilter pergunta ao homem: “Agora a chuva é culpa minha?”.

“Curitiba com várias árvores caídas e caos na cidade após uma tempestade. Cadê o vereador federal Guilherme Kilter pra cobrar a prefeitura? Pra falar do Lula e do governo federal é leão, né? Às vezes o silêncio fala”, escreveu o homem.

“Agora a chuva é culpa minha? Muda pra Bahia, lá os vereadores quase todos são do PT pra te fazer feliz”, respondeu o político, que assumirá cargo na Câmara dos Deputados em 2027.

Após a resposta direta ao homem, Kilter continua com as provocações a eleitores de Lula que o cobraram por uma posição sobre as chuvas. Outro internauta escreve sobre a situação da cidade, e o vereador responde: “Chora mais e faz o L”.

“Curitibanos merecem o tanto que essa cidade está se ferrando. Prefeito na Europa, vice que vira deputado antes do (fim do) mandato, Câmara apresentando projeto inútil e vereador viajando para ver a Fórmula 1 quando a cidade está debaixo d’água”, afirma um usuário do X, sobre a capital paranaense.

“Curitiba está ferrada mesmo com tanto político de direita assim, né? Faz o seguinte: muda pra Bahia! Só tem político de esquerda praticamente, uma maravilha. Se for ficar aqui, chora mais e faz o L”, debocha o deputado federal eleito.

Apesar das respostas em tom de ironia, o deputado federal eleito se pronunciou sobre as chuvas no Paraná, após as cobranças em suas redes sociais. Em um vídeo, Kilter lamentou o momento vivido e defendeu obras de enterramento de cabos em todo o estado.

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*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria