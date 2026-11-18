O vereador de Belo Horizonte Reinaldo Oliveira Batista, o Reinaldinho, é o novo presidente do PSDB na capital, em decisão aprovada nessa terça-feira (17/11). Ele assumiu uma cadeira na Câmara Municipal no final do mês passado, com a cassação de Leonardo Ângelo (Cidadania).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Reinaldinho vai substituir o ex-deputado estadual João Leite, que está sem cargo desde 2023. Neste ano, o ex-goleiro do Atlético disputou uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas teve apenas 12.771 votos e não foi eleito.

“Quadro histórico do partido, Reinaldinho, desde muito cedo, demonstrou, na Juventude Tucana, sua capacidade de articulação política. Sempre atento às necessidades da população, atuou na implantação de importantes programas de apoio às comunidades da capital mineira”, diz nota divulgada pelo PSDB.

O anúncio veio em um comunicado assinado pelo ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves, presidente nacional da sigla, e o deputado federal Paulo Abi-Ackel, presidente estadual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Reinaldinho já tinha atuado como vereador por três meses em 2020, como suplente de Ronaldo Batista (eleito pelo PSC), afastado do cargo em meio a investigações sobre o assassinato do sindicalista Hamilton Dias de Souza. Em 2024, Ronaldo Batista foi condenado a 26 anos e seis meses de prisão em regime fechado.

