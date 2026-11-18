O deputado estadual Eduardo Azevedo (PL), irmão do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), disse que teve o celular roubado nessa terça-feira (17/11), em Belo Horizonte. Segundo ele, o aparelho foi recuperado por policiais.

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Eduardo contou que o assalto aconteceu no Bairro Santo Agostinho, próximo à Praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Ele estava voltando da academia quando foi abordado por dois homens em uma moto.

O deputado registrou boletim de ocorrência, e a reportagem solicitou as informações à sala de imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). No entanto, o registro não foi compartilhado, e o atendente afirmou que apenas as assessorias de Eduardo e da Assembleia poderiam falar sobre o caso.

Eduardo prometeu publicar um vídeo hoje (18/11) contando detalhes do assalto. “Vocês vão ficar revoltados com as leis deste país, como eu estou”, escreveu, em post no Instagram.

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Eduardo destacou que o celular foi recuperado no mesmo dia, “pelo excelente trabalho das forças policiais”.

