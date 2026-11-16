Ex-candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão) postou nesta segunda-feira (16/11) um vídeo com elogio à postura do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), de tentar barrar shows bancados por emendas parlamentares.

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“O governador Cleitinho, de Minas Gerais, foi para cima de prefeito que contrata a show e não entrega serviço público e eu vou... elogiá-lo”, anunciou Renan, em post nas redes sociais.

Nos comentários da publicação no Instagram, o senador respondeu: “Meu governo estará à disposição, Renan. Estou aqui para te ouvir e traga sugestões para minha administração. Conte comigo, Deus te abençoe”.

Cleitinho ganhou repercussão nacional ao anunciar um projeto de lei para proibir o uso de emendas parlamentares estaduais no financiamento de shows e festas em Minas Gerais. Pouco depois, o site "Diário do Centro do Mundo" publicou que uma emenda destinada por ele bancou um show da cantora Claudia Leitte em Mirabela, no Norte do estado. Ele reagiu em um vídeo em que cobra o ex-prefeito da cidade e um vereador, dizendo que o dinheiro foi enviado para financiar obras de infraestrutura.

Na abertura, o vídeo de Renan mostra a reportagem do Estado de Minas sobre a cobrança feita por Cleitinho em relação ao show de Claudia Leitte.

Renan elogiou não só o mineiro, mas também o governador do Mato Grosso do Sul, Otaviano Pivetta (Republicanos), que disse que o estado não vai mais financiar shows e festas com recursos públicos “enquanto tiver gente esperando atendimento médico”.

“Show serve para eleger prefeito e deixar artista rico, e não melhorar a vida das pessoas”, disse o ex-candidato da Missão. “Eu fico muito, mas muito feliz que eles estejam tratando disso. Até porque eu fiquei tratando desse assunto ao longo do período eleitoral de maneira solitária”.

Em abril, a Justiça do Ceará determinou que Renan apagasse conteúdos com críticas ao cantor Wesley Safadão, que o havia processado por ser chamado de “novo ícone da corrupção”, em crítica por lucrar com shows bancados por dinheiro público.

“É um absurdo viver em um país pobre como o Brasil que gasta tanto dinheiro com absurdos como shows de artistas muito famosos. Em especial quando esse dinheiro vem de emenda. Em especial quando essa emenda em geral termina desviada. Como aconteceu no Ceará no caso que eu denunciei. Curiosamente, a indústria do show acontece nas cidades mais pobres do Brasil. Cidades que precisam do investimento na parte de infraestrutura, saneamento, pavimentação”, criticou.

Renan afirmou que os prefeitos usam os shows como instrumento para reeleição: “O eleitor mede o prefeito não pela qualidade dos seus feitos, mas pela qualidade e tamanho do artista que ele convoca. Isso, meus amigos, é errado. E eu digo mais: deveria ser proibido”.

Ele disse que inseriu no plano de governo um mecanismo para que prefeitos só possam fazer shows caso batam metas de desempenho em diversas áreas. O documento disponível na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) propõe uma Lei de Responsabilidade Gerencial com punições para administrações municipais ruins, mas não cita qualquer proibição para shows ou festas.

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“Então eu faço aqui um apelo aos governadores para sair do elemento populista que é proibir o show. Nós temos que ir para o elemento estrutural, que é construir um corpo normativo que mude isso no Brasil. Juntemos então suas bancadas com a minha e passemos no congresso a Lei de Responsabilidade Gerencial. Assim nenhum prefeito mais vai poder usar o nosso dinheiro para ficar fazendo show vagabundo”, completou Renan.