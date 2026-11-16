Redes reagem à cobrança de Cleitinho a prefeito por verba para show

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A cobrança do governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), sobre o uso de recursos de uma emenda parlamentar para custear um show da cantora Claudia Leitte, em Mirabela, no Norte do estado, provocou uma série de reações nas redes sociais.

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Em publicação feita nesse domingo (15/11), internautas elogiaram a postura do senador, defenderam maior fiscalização do dinheiro público e manifestaram expectativas positivas em relação ao governo que terá início em janeiro de 2027.

“Não votei [no Cleitinho], mas tá me convencendo”, escreveu um usuário na publicação. Outra internauta também demonstrou mudança de percepção sobre o governador eleito: “Cleitinho vai queimar minha língua. Estou esperançosa com esse governo!”. Um terceiro comentário destacou a repercussão da postura do senador entre diferentes grupos políticos: “Tá ganhando o respeito da esquerda e da direita. Isso é raro!”.

As manifestações ocorreram após Cleitinho divulgar um vídeo em que cobra explicações do ex-prefeito de Mirabela, Luciano Rabelo, e do vereador Igor sobre a destinação de R$ 500 mil de uma emenda parlamentar de sua autoria. Segundo o governador eleito, os recursos deveriam ter sido aplicados em obras de infraestrutura e calçamento, mas teriam sido utilizados para financiar a apresentação de Claudia Leitte durante a Festa de Agosto de 2024.

Nas imagens, o senador questiona a mudança na finalidade da verba e critica a falta de fiscalização sobre a aplicação dos recursos. Ele sustenta que o dinheiro destinado a uma área específica não pode ser livremente transferido para outra finalidade e cobra que as administrações municipais acompanhem a execução das emendas parlamentares.

A cobrança recebeu manifestações de apoio de internautas que associaram a postura de Cleitinho à expectativa de mudanças na gestão estadual. “Cleitinho vai fazer história em Minas Gerais”, afirmou um usuário. Outro escreveu: “Quando tiver 50% de governadores assim no Brasil, tudo vai melhorar”.

Parte dos comentários também direcionou críticas à administração municipal e à fiscalização exercida pelos vereadores. “Vereadores de Mirabela não fiscalizam nada, sempre foi assim”, escreveu um internauta. Outro questionou a justificativa apresentada pelo ex-prefeito durante a conversa divulgada pelo senador: “Prefeito não sabia, com tanta gente trabalhando na prefeitura e com a equipe imensa não saber orientar que emenda parlamentar de infraestrutura de obra [estava] sendo usada para gasto com evento de show público”.

A aparição do contato telefônico do ex-prefeito durante o vídeo também chamou a atenção dos usuários. “Ainda divulgou o número pra população cobrar também”, comentou um internauta. Outro escreveu: “Olha o número do prefeito à disposição da cidade pra cobrar”.

Houve ainda manifestações de expectativa sobre os próximos quatro anos de governo. “Minas vai crescer! Agora tem alguém acompanhando”, afirmou um usuário, que também defendeu a priorização de investimentos em saúde, educação e segurança pública.

Ex-prefeito nega irregularidades

Apesar das manifestações favoráveis à cobrança, o ex-prefeito Luciano Rabelo contestou as declarações de Cleitinho e negou que os recursos tenham sido utilizados de maneira irregular. Em resposta ao senador, ele afirmou que a verba foi aplicada de acordo com a finalidade prevista na documentação oficial da emenda parlamentar.

Segundo Rabelo, o plano de ação registrado na plataforma Transferegov.br estabelece como objetivo o apoio a feiras e eventos locais e regionais, incluindo a contratação de um artista para apresentação musical na tradicional Festa de Agosto de Mirabela.

O ex-prefeito argumentou que os R$ 500 mil foram destinados integralmente a despesas de custeio, sem previsão de investimentos em infraestrutura. Dessa forma, sustentou que a realização do show não configurou desvio de finalidade, uma vez que a promoção de eventos estava expressamente prevista na documentação.

Rabelo também afirmou que a prestação de contas seguiu as normas aplicáveis e que não foram apontadas irregularidades na execução dos recursos. Ele defendeu a realização da festa, destacando sua contribuição para a valorização da cultura local, a atração de visitantes e a movimentação do comércio e da economia do município.

O ex-prefeito repudiou, ainda, a gravação e a divulgação da conversa telefônica sem sua autorização, além da exposição de seu número pessoal. Ele cobrou uma retratação pública de Cleitinho, a correção das informações que considera inverídicas e a retirada dos conteúdos que exponham seu telefone.

Proibição de verba pública para shows

A repercussão ocorre em meio à proposta anunciada por Cleitinho de restringir o financiamento de festas e shows com recursos públicos estaduais durante seu mandato. Na última semana, o governador eleito afirmou que pretende encaminhar à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), após assumir o cargo em janeiro de 2027, um projeto de lei para impedir o repasse de verbas do estado para o custeio de festividades municipais.

O senador também declarou que pretende dialogar com deputados estaduais para evitar a execução de emendas parlamentares destinadas à contratação de apresentações artísticas durante os quatro anos de sua gestão.

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Segundo Cleitinho, a intenção é direcionar os recursos estaduais para áreas consideradas prioritárias, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, diante da situação fiscal de Minas Gerais. Nas redes sociais, o governador eleito ressaltou que não é contrário à realização de festas e eventos culturais nos municípios, mas defendeu mudanças nas regras de financiamento.

