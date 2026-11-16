Cleitinho conta com os irmãos, Gleidson e Eduardo, e a turma de Divinópolis

Todo governo começa com desafios, riscos e esquisitices. Além dos conhecidos problemas financeiros e de outras ordens, o futuro governo de Cleitinho Azevedo (Republicanos) tem outro, da categoria de gestão, que vem de sua terra natal. A turma de Cleitinho já está sendo chamada, no ambiente da transição, de “República de Divinópolis”, cidade do Oeste mineiro.

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Além de seus irmãos, com status e livre trânsito, há também aqueles do baixo clero, assessores de nível municipal empoderados. A maioria não tem preparo para lidar com os meandros do poder e da administração pública estadual.

É fato que a expressão “república” traz consigo carga de preconceito. Em 1992, por exemplo, quando Itamar Franco, mineiro de Juiz de Fora, assumiu a Presidência da República, os paulistas tacharam a nova corte de “República do Pão de Queijo”.

A 52 dias da posse, a “República de Divinópolis” vai se infiltrando na futura gestão, cercando e blindando o futuro governador. Ninguém consegue acesso fácil a ele se não passar por ela, que, por sua vez, está encantada com o salto de projeção alcançado com a eleição do divinopolitano ao posto político maior do estado.

A todos aqueles que querem se aproximar do futuro governador, a turma se apresenta com filtro e controle da agenda dele. E mais: estão gostando do exercício do poder e pegam até carona em voo para China de futuro secretário. Com a eleição de um governador, um senador, quatro deputados federais e um estadual, Divinópolis deixou de ser a “Princesinha do Oeste” para ser o epicentro da política mineira.

Caciques e trombadas

Na montagem da gestão, Cleitinho dá bola dentro e bola fora. Quando todos achavam que ele seguiria o modelo dos governadores Aécio Neves (PSDB) e Romeu Zema (Novo), que fizeram do vice o braço direito, ele dá meia-volta. Após a eleição, disse que seu vice, Luíz Falcão, dividiria o governo com ele; alguns dias depois, adiantou que sua administração terá “quatro governadores”. Além dele, o vice, o seu irmão gêmeo, o deputado federal eleito Gleidson, e o futuro secretário de Planejamento, Vittorio Medioli (PL). Com tantas cabeças, as trombadas serão inevitáveis.

Cleitinho: “Lula da direita”

Já Cleitinho não dá mostras de encantamento com o poder. Quem o ouve, fica encantado com sua capacidade de comunicação e carisma. Por essas qualidades, tem sido chamado de “Lula da direita”.

Simões nomeia em SP

O bate e volta da viagem do governador Mateus Simões pelo mundo o deixou em solo brasileiro por menos de 24 horas. Ele desembarcou no sábado (14/11) em São Paulo, onde assinou, em um restaurante, o ato de nomeação do novo chefe do Ministério Público de Minas Gerais, Carlos Eduardo Ferreira. De lá, seguiu para a cidade mineira de Patrocínio, no Alto Paranaíba, para prestigiar o casamento do presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite (MDB), com a deputada estadual Maria Clara Marra (PSDB). No domingo, embarcou novamente para a Europa. O inusitado ato de Simões acabou por homenagear o estado do novo chefe do MPMG, que é paulista de Taubaté.

Paulo de Tarso e a história

O atual procurador-geral de Justiça de Minas, Paulo de Tarso, que se licenciou do cargo para disputar a reeleição, fez história novamente. Depois de ser o primeiro promotor de Justiça escolhido para chefiar o Ministério Público (2024/2026), será, agora, o primeiro procurador-geral mais votado não reconduzido ao cargo. Desde 28/10 (Dia do Servidor), faixas de protesto contra sua gestão foram fixadas pelo funcionalismo em frente à sede do MPMG.

Transição começa no MP

Nesta segunda (16/11), serão divulgados os nomes da comissão de transição do futuro procurador-geral de Justiça de Minas. As reuniões começam no mesmo dia, para traçar diagnósticos e planos de gestão. Todos os ex-chefes do MP estão apoiando a futura gestão.

Chantagens na Câmara

Como antecipamos, o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Juliano Lopes (Pode), demitiu, no sábado (14/11), cinco servidores ligados ao candidato à sua sucessão, Diego Sanches (Solidariedade). A pressão política faz parte de articulação da família Aro (Marcelo Aro) para tentar eleger o vereador Wanderley Porto (PRD) ao cargo de presidente da Câmara. Diego tem o apoio do prefeito e de sua base política.

Nikolas entra na briga

Aliado de Marcelo Aro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) quer unir a bancada de sete vereadores do partido para apoiar a candidatura de Wanderley Porto. Ele pressiona para enquadrar três vereadores menos bolsonaristas. Busca ainda o apoio do Partido Novo, no qual dois vereadores (Bráulio Lara e Fernanda Altoé) estão alinhados com ele, mas Marcela Trópia apoia Diego. Será que o governador Simões perdeu a influência sobre seu ex-partido?

Sem maioria, não há foto

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A esquerda, PT, PSOL e PCdoB, com sete votos, está praticamente fechada com o candidato do prefeito Damião na sucessão do Legislativo. Já a Rede (três votos) aguarda a evolução de conversas com a prefeitura, para saber se terá ou não reciprocidade. Tudo somado, ninguém pode garantir que tem os 21 votos mínimos necessários para eleger o futuro presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Por isso, ainda não fizeram o jantar nem a foto.

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