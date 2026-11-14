Simões oficializa nomeação do novo chefe do MPMG

Em edição extraordinária do Diário Oficial, neste sábado (14/11), o governador Mateus Simões (PSD) oficializou a nomeação do promotor de Justiça, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, para chefiar o Ministério Público de Minas Gerais ao biênio 2027/2028. O ato foi assinado na capital paulista por Simões, tão logo desembarcou em solo brasileiro vindo da Turquia.

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De lá, o governador embarcou para a cidade mineira de Patrocínio (Alto Paranaíba), onde participou do casamento do presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite (MDB), com a deputada estadual Maria Clara Marra (PSDB). Após o evento festivo, Simões voltará para a Turquia e Reino Unido. Ele fica fora do país até o dia 29 de novembro.

A escolha de Carlos Eduardo foi feita a partir da lista tríplice definida em eleição interna do MPMG, realizada no dia 10/11, e entregue, no mesmo dia, ao governador em exercício, Tadeu Leite. Também integraram a lista o promotor de Justiça Paulo de Tarso Morais Filho (atual procurador-geral de Justiça) e o procurador de Justiça José Carlos Fernandes Júnior.

"Sinto-me honrado com a possibilidade de nomear ao cargo um profissional reconhecidamente competente e que representa tão bem um Ministério Público independente, sereno e forte", afirmou Simões.

Trajetória

Paulista, Carlos Eduardo Ferreira Pinto é promotor de Justiça do MPMG Público de Minas Gerais desde 2004, com trajetória destacada na área ambiental. Foi coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente (Caoma), entre 2014 e 2016, e de 2020 a 2024.

Também coordenou a força-tarefa do MPMG responsável pela atuação da instituição após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015, e participou de iniciativas voltadas à segurança de barragens, à fiscalização ambiental e à defesa dos direitos coletivos.

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Ato de Mateus Simões nomeando Carlos Eduardo Ferreira Pinto, para chefiar o Ministério Público de Minas Gerais Reprodução

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