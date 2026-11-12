Simões anuncia Carlos Eduardo Pinto como Procurador-Geral de Justiça de MG

O governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), anunciou o promotor de justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto como o novo Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais para o biênio 2027-2028. O anúncio da escolha foi feita por Simões nesta quinta-feira (12/11).

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A escolha de Simões foi feita após a divulgação da lista tríplice na última terça-feira (10/11), decidida por uma votação interna no mesmo dia. A relação também contava com os nomes de Paulo de Tarso Morais Filho e José Carlos Fernandes Júnior.

Em suas redes sociais, o governador mineiro afirmou que se sente honrado pela nomeação, e exaltou a competência do novo Procurador-Geral de Justiça do estado. Simões também destacou a dificuldade para a escolha na lista e agradeceu os outros integrantes pelo trabalho.

"Sinto-me honrado com a possibilidade de nomear ao cargo um profissional reconhecidamente competente e que representa tão bem um Ministério Público independente, sereno e forte", declarou o governador, sobre a escolha.

"As escolhas em lista tríplice nunca são fáceis, pois estamos diante dos quadros mais qualificados, por isso mesmo, agradeço pelo trabalho e parabenizo por integrarem a lista os amigos: o Promotor Dr. Paulo de Tarso, que tão bem conduziu o MP nos últimos anos, e o Procurador Dr. José Carlos, referência técnica do MPMG", escreveu Simões, via X.

Novo Procurador

Nomeado por Simões, Carlos Eduardo Ferreira Pinto comandará o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), pelos próximos dois anos. O novo Procurador-Geral de Justiça do estado é promotor de justiça do MPMG desde 2004, e foi coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente (Caoma) entre 2014 a 2016, e 2020 a 2024.

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Com trajetória na área ambiental, também se destaca pela participação nos casos do rompimento de barragens em Mariana, no ano de 2015, e em Brumadinho, em 2019.