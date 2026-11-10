MPMG define lista tríplice para escolha do procurador-geral de Justiça

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) definiu, nesta terça-feira, 10 de novembro, a lista tríplice destinada à escolha do procurador-geral de Justiça para o biênio 2027/2028. Os mais votados na eleição interna foram o promotor de Justiça Paulo de Tarso Morais Filho, o procurador de Justiça José Carlos Fernandes Júnior e o promotor de Justiça Carlos Eduardo Ferreira Pinto.

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O resultado foi anunciado pelos integrantes da Comissão Eleitoral, na sede do MPMG, em Belo Horizonte, e transmitido ao vivo pela TV MP.

Paulo de Tarso Morais Filho recebeu 797 votos e ficou em primeiro lugar. José Carlos Fernandes Júnior obteve 402 votos, enquanto Carlos Eduardo Ferreira Pinto recebeu 379 votos. A promotora de Justiça Larissa Rodrigues Amaral ficou na quarta colocação, com 249 votos, e não integrou a lista tríplice.

Também foram registrados cinco votos em branco e quatro nulos. Ao todo, 1.133 eleitores participaram do pleito.

A votação foi encerrada às 17h, quando teve início a apuração. O voto é obrigatório para todos os promotores e procuradores de Justiça em atividade no MPMG, e cada eleitor pôde indicar até três candidatos.

Entrega da lista ao governador

Após a apuração, o procurador de Justiça Sérgio Parreiras Abritta e o servidor Alexandre Botrel, integrantes da Comissão Eleitoral, apresentaram o resultado ao procurador-geral de Justiça, Carlos Augusto Canêdo Gonçalves da Silva.

Ainda nesta terça-feira, o procurador-geral de Justiça se dirigirá à Cidade Administrativa para entregar pessoalmente a lista tríplice ao governador de Minas Gerais em exercício, deputado Luiz Tadeu Martins Leite. O documento contém os nomes dos candidatos e a quantidade de votos recebidos, em ordem decrescente.

Nomeação

De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 34/1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público de Minas Gerais, o governador terá 15 dias corridos para nomear um dos integrantes da lista para o cargo de procurador-geral de Justiça.

Caso a nomeação não ocorra dentro desse prazo, o membro do Ministério Público mais votado na eleição será automaticamente investido no cargo para o exercício do mandato.

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A posse ocorrerá perante o governador do Estado em até cinco dias úteis após a nomeação. Já a entrada em exercício será realizada em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, até o primeiro dia útil subsequente ao término do mandato do atual procurador-geral de Justiça.