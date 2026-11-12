Prefeito de BH abre articulação para tentar a reeleição

A 18 meses da campanha eleitoral municipal, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), iniciou as articulações políticas para tentar se reeleger em outubro de 2028. Ele começou a construir, nessa quarta (11), o nome de consenso para presidente da Câmara de BH. O vereador Diego Sanches (Solidariedade) deve ser escolhido, nesta quinta (11), como candidato único para disputar o comando do Legislativo ao próximo biênio 2027/2028.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A composição está sendo construída entre os três pré-candidatos, todos da base aliada do prefeito. Helinho da Farmácia (PSD) deverá ser indicado como 1º vice-presidente e Bruno Miranda (PDT) continuará sendo líder do prefeito na Casa.

Os três nomes compõem a base aliada do prefeito na Câmara, condição pela qual se tornou o principal trunfo para alcançar os 21 dos 41 votos necessários à eleição. As eleições para presidente da Casa acontecem no próximo dia 12. A preferência por Diego se baseou no perfil dele, como a capacidade de diálogo e de aglutinação. Seu objetivo será unir em torno de si os votos da esquerda, direita e extrema direita.

Antes da reeleição, o que o prefeito mais deseja é garantir a governabilidade junto ao Legislativo. Mais do que isso, é evitar riscos de impeachment quando o presidente não é um aliado. A situação de Damião, nesse ponto, é mais tranquila, ao contrário do antecessor, que havia ficado refém do grupo político chamado ‘família Aro”. Esse grupo está, hoje, enfraquecido diante dos resultados eleitorais recentes e é liderado pelo candidato derrotado na disputa ao Senado, Marcelo Aro.

Há cerca de 20 meses no cargo, que herdou após o falecimento do titular, Fuad Noman (PSD), Damião superou os impactos e dificuldades iniciais, levando-o a repensar a intenção de não disputar.



Apoio até da esquerda

Ainda que não tenha oposição sistemática na Câmara, Damião se articula quando vive boas relações com a esquerda e com o governador eleito, Cleitinho Azevedo (Republicanos). A esquerda, o PT e o PSOL, deve apoiar seu candidato, desde que não seja um nome da direita, porque obteve dele a neutralidade na campanha presidencial. Já a direita e a extrema direita ainda tentam se recuperar da derrota eleitoral para governador e presidente. Para equilibrar o jogo, Damião vai escolher um nome mais ao centro político, para não melindrar os opostos na casa. A oposição maior a ele, hoje, vem do lado de fora.



Gabriel recorre a desafeto

Um dos nomes que se movimenta contra a reeleição de Damião, e a favor de sua própria candidatura, é o ex-presidente da Câmara de BH Gabriel Azevedo (MDB). No último sábado, Gabriel foi a São Paulo, onde se reuniu com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Foi levado pelo presidente estadual desse partido, Cássio Soares. Deputado estadual, Soares deverá ser colega de Gabriel no futuro secretariado do governador Cleitinho. A visita de Gabriel foi simbólica ao tentar atrair o PSD para seu projeto, já que esse partido foi boicotado por Damião. Quando se elegeu vice-prefeito, o titular da chapa, Fuad Noman, estava filiado ao PSD, partido que perdeu posições importantes na prefeitura com Damião no comando.



MPMG: de Istambul para BH

A caneta do governador Mateus Simões (PSD) viajará 10.100 km, de Istambul (Turquia) a BH para consumar o último ato de poder dele. Numa viagem bate-volta, Simões desembarca na capital mineira no próximo sábado. A volta ao mundo terá o único objetivo, que é nomear o futuro chefe do Ministério Público de Minas. O titular do cargo, procurador-geral de Justiça, é quem comanda as ações do órgão em casos de investigação de autoridades e ex-autoridades. As especulações estão fortes no meio político sobre a escolha de Simões entre os três mais votados da lista tríplice, Paulo de Tarso (797 votos), José Carlos Fernandes (402) e Carlos Eduardo Ferreira (379). Ao contrário do antecessor Zema, Simões não deverá seguir o ritual das sabatinas de fachada inventadas pelo partido Novo. A bolsa de apostas aponta boas chances dos dois menos votados.



Rejeição no MPMG

Em votação paralela, organizada pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Minas, 580 dos 3.198 servidores (Portal da Transparência) participaram e reprovaram a candidatura do mais votado entre os 1.537 promotores/as e procuradores/as. Paulo de Tarso ficou em quarto lugar, com 3,62% dos votos dos servidores. O mais votado foi o procurador José Carlos, com 36,55%; em segundo, Carlos Eduardo, com 35%, e, em terceiro, a promotora Larissa Amaral, com 23,97%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



No cravo e na ferradura

Se não escolher Paulo de Tarso (procurador-geral licenciado para disputar a reeleição), o governador ainda dará uma boa notícia para a gestão dele. Em projeto de lei, Simões autorizou a abertura de crédito suplementar em favor da Procuradoria-Geral de Justiça, até o limite de R$ 217 milhões. A destinação é para pessoal e encargos sociais até o valor de R$ 44.7 milhões; outras despesas até o valor de R$ 170 milhões e investimentos, até R$ 1.66 milhão. A matéria foi aprovada nessa quarta (11) pelas comissões técnicas da Assembleia Legislativa.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.