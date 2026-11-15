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DINHEIRO PÚBLICO

Cleitinho cobra explicações sobre uso de emenda em show de Claudia Leitte

Senador e governador eleito de MG questiona suposto desvio de R$ 500 mil destinados a obras para custear apresentação de Claudia Leitte no município

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/11/2026 19:06 - atualizado em 15/11/2026 19:08

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Orion Teixeira: Cleitinho terá dois supersecretários
O governador eleito Cleitinho Azevedo critica destinação de verbas a shows crédito: Marcos Vieira/EM/DA Press

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), eleito governador de Minas Gerais, cobrou explicações do prefeito de Mirabela, no Norte do estado, e do vereador Igor sobre recursos destinados a um show da cantora Claudia Leitte no município. No perfil do Instagram, o futuro governador publicou um vídeo cobrando explicações sobre o caso neste domingo (15/11).

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A exigência por respostas ocorreu após a divulgação de que recursos de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil de autoria de Cleitinho, destinados a obras de infraestrutura e calçamento, teriam sido utilizados para financiar um evento da cantora Claudia Leitte, na Festa de Agosto, em Mirabela, no Norte de Minas.

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Nas imagens, Cleitinho critica a mudança na destinação da verba pública e exige que o dinheiro seja aplicado estritamente na finalidade original de infraestrutura para a população. A situação gerou repercussão e levantou debates sobre o uso de recursos de emendas e verbas municipais para a realização de grandes eventos artísticos.

Como um município não pode pegar uma verba vinculada a uma área específica, como, nesse caso, infraestrutura, e transferi-la livremente para outra finalidade, como cultura, Cleitinho também criticou a falta de fiscalização da emenda. Para ele, é obrigação dos chefes do Executivo municipal acompanhar a utilização do dinheiro para o setor ao qual a verba foi realmente destinada.

O governador eleito tem defendido endurecer as regras para o uso de dinheiro público em festas e shows devido ao cenário fiscal do estado. Na última semana, ele anunciou que pretende proibir o uso de verba pública estadual e de emendas parlamentares para financiar shows e festas nos municípios mineiros durante seu mandato.

Segundo o senador, os recursos do estado devem ser redirecionados para áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Ele afirmou que, assim que assumir o governo em 2027, encaminhará um projeto de lei à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para vetar o repasse de dinheiro estadual para o custeio de festividades.

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Cleitinho declarou, ainda, que pretende dialogar com os deputados estaduais para impedir a execução de emendas parlamentares destinadas a shows durante seus quatro anos de gestão. Nas redes sociais, ele afirmou que não é contra os eventos, nem vai acabar com eles, mas quer acabar com a "farra com dinheiro público".

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