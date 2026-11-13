Governo de Minas avança na transição: saiba o que foi debatido na pasta da Secult

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O Governo de Minas realizou a décima reunião bilateral com a equipe de transição da futura gestão estadual. O encontro concentrou discussões na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), conduzido pelo secretário Leônidas Oliveira e pela secretária-adjunta Josiane Souza.

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Os gestores detalharam a estrutura do sistema, os projetos em andamento e os pontos de atenção para o encerramento do ciclo e início de 2027. Uma nova reunião foi agendada para segunda-feira (16/11), às 10h, para tratar da Secretaria de Estado de Governo e da Secretaria-Geral.

Investimentos em cultura e patrimônio

Entre 2020 e 2026, Minas Gerais executou mais de R$ 1,5 bilhão por meio de mecanismos estaduais e federais de financiamento, como a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. O Fundo Estadual de Cultura aplicou R$ 76,8 milhões entre 2023 e 2026, atendendo 1.626 projetos em 42 editais. No biênio 2024-2025, o interior concentrou 87,5% das propostas aprovadas.

Na preservação histórica, a Unesco reconheceu os Modos Tradicionais de fazer o Queijo Minas Artesanal como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em dezembro de 2024. No mesmo período, repasses do ICMS Patrimônio Cultural destinaram R$ 619,1 milhões às cidades mineiras entre 2023 e 2026, com atuações conjuntas do Iepha-MG, da Faop e da Fundação Clóvis Salgado.

Expansão do turismo e eventos

O fluxo de visitantes no estado subiu de 17,6 milhões em 2020 para 33 milhões em 2025. A política de regionalização turística alcançou 772 municípios, organizados em 49 Instâncias de Governança Regional.

O calendário de eventos estaduais apresentou impacto expressivo na economia:

o Carnaval da Liberdade mobilizou 14,9 milhões de pessoas em 2026 e movimentou R$ 5,83 bilhões

o Minas Santa reuniu 2.218 eventos religiosos em 510 cidades ao longo de quatro edições

Apoio aos pequenos municípios

Durante a apresentação, o integrante da transição Gustavo Carneiro Mendes questionou a destinação de recursos para cidades menores, como Datas, na região do Alto Jequitinhonha.

A Secult explicou que atua em parceria com o Sebrae na roteirização dessas localidades e complementa investimentos por meio do ICMS Cultural e de ações de sinalização turística. “O que fazemos é em cooperação com os municípios e pagos pelo Sebrae, nós roteirizamos as cidades pequenas. Nós não temos, hoje, nenhum mecanismo de recurso de transferência para os municípios. Infelizmente”, afirmou Leônidas.

A divulgação de atrativos em povoados e distritos ocorre por meio do programa Minas Inédita, que abrange iniciativas como o Minas Junina e festas de peão.

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O encontro reuniu dirigentes da gestão atual e integrantes da equipe de transição, incluindo o vice-governador eleito Luis Eduardo Falcão.