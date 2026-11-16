Lindbergh chama de 'desonesta' entrevista de ministro de Lula

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) classificou como “desonesta” uma entrevista concedida pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, à Folha de S. Paulo, na qual o integrante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou setores da esquerda contrários ao pacote de ajuste fiscal.

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Em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (16/11), o parlamentar acusou Moretti de tentar desqualificar as divergências sobre a proposta e criticou a falta de articulação do Executivo com lideranças da base governista antes da votação do projeto.

“Achei desonesta essa entrevista do ministro Bruno Moretti. Ele conhece minhas posições ao longo da história. Ele sabe que a minha preocupação é impedir que a economia brasileira entre em recessão e prejudique o Brasil e o governo do presidente Lula”, escreveu Lindbergh.

A reação ocorreu após Moretti afirmar, em entrevista publicada pela Folha, que uma parcela da esquerda contrária ao ajuste fiscal estaria dificultando o combate a privilégios tributários. Segundo o ministro, grupos que criticam a proposta acabam convergindo com interesses de setores econômicos beneficiados pelas regras atuais.

“Curiosamente, nichos de extrema esquerda, como um deputado da base que se manifestou na CMO [Comissão Mista de Orçamento], se posicionam de uma maneira que acaba convergindo para a posição daqueles setores que se valem desses privilégios fiscais”, declarou Moretti.

Questionado pela reportagem se fazia referência a Lindbergh, o ministro não confirmou diretamente, mas afirmou que se referia a parlamentares e influenciadores que, segundo ele, divulgam informações incorretas sobre os efeitos do projeto.

Na manifestação desta segunda-feira, Lindbergh afirmou que as declarações foram direcionadas a ele e acusou Moretti de tentar impedir o debate sobre os impactos econômicos do ajuste.

“Agora, nessa entrevista, continua tentando interditar o debate com desqualificações e reduzindo divergências a Fake News e atacando quem é de esquerda e que discorda desse ajuste como 'esquerda sectária que se alia aos privilégios'”, criticou.

O deputado também questionou a condução política da proposta pelo governo. Segundo ele, os líderes governistas e de partidos aliados não foram consultados previamente sobre o conteúdo do projeto e receberam a informação sobre a votação no mesmo dia em que o Executivo pretendia submetê-lo à análise do Congresso.

Lindbergh sugeriu ainda que as críticas do ministro estariam relacionadas à sua atuação na Comissão Mista de Orçamento, onde se posicionou contra a tentativa de acelerar a votação. “Penso que o ministro ficou irritado porque impedi que isso acontecesse na reunião da CMO”, declarou.

Achei desonesta essa entrevista do Ministro Bruno Moretti. Ele conhece minhas posições ao longo da história. Ele sabe que a minha preocupação é impedir que a economia brasileira entre em recessão e prejudique o Brasil e o governo do presidente Lula. E ele sempre soube que associar um ajuste fiscal a um aperto monetário num cenário de desaceleração é extremamente perigoso. Talvez, ele tenha revisto suas ideias anteriores. E me surpreendeu ainda mais o modo autoritário de encaminhar a proposta. Os líderes do governo não foram articulados para isso, nem tão pouco os líderes dos partidos mais próximos da base. Todos fomos comunicados no mesmo dia em que se pretendia votar a matéria. Penso que o ministro ficou irritado porque impedi que isso acontecesse na reunião da CMO. Agora, nessa entrevista, continua tentando interditar o debate com desqualificações e reduzindo divergências a FakeNews e atacando quem é de esquerda e que discorda desse ajuste como “esquerda sectária que se alia aos privilégios”. Chega a dizer “que nichos da extrema esquerda como um deputado da base na CMO”. Sim, ele está se referindo a mim. Isso é inacreditável! Conheço e respeito ministro Bruno Moretti, mas sua fala parece a das vivandeiras de quartel que adoravam apontar o dedo e chamar todos de “aqueles comunistas”. Isso não vai fazer o mercado mais simpático as suas posições. Muito pelo contrário, vai usar delas pra atacar mais ferozmente quem defende um outro modelo econômico para o país. O que queremos é colaborar para que esse governo dê certo. — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) November 16, 2026

Divergências sobre o ajuste fiscal

O embate expõe divergências dentro da própria base do presidente Lula em relação ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que reúne medidas para conter despesas públicas, reduzir benefícios tributários e melhorar o resultado das contas federais. A proposta enfrenta resistência de setores da esquerda, inclusive de parlamentares de partidos da base governista, como PT, PSOL e PCdoB. As críticas se concentram no endurecimento das regras fiscais e nos possíveis impactos sobre o financiamento de políticas sociais e investimentos públicos.

Lindbergh argumenta que a combinação de medidas de contenção fiscal com juros elevados, em um cenário de desaceleração econômica, pode comprometer o crescimento do país. “Ele sempre soube que associar um ajuste fiscal a um aperto monetário num cenário de desaceleração é extremamente perigoso. Talvez, ele tenha revisto suas ideias anteriores”, afirmou o deputado, em referência a Moretti.

O ministro, por outro lado, defende que as medidas são necessárias para garantir o equilíbrio das contas públicas e criar condições para a redução dos juros. Na entrevista à Folha, Moretti argumentou que a proposta não compromete os pisos constitucionais da saúde e da educação nem altera as regras de crescimento do salário mínimo.

Segundo ele, a redução de benefícios tributários e a ampliação dos instrumentos de controle das despesas poderão melhorar as expectativas econômicas e contribuir para a queda da taxa básica de juros, a Selic. O projeto teve o texto-base aprovado pelo Senado na última quinta-feira (12/11), por 45 votos a 31. Quatro destaques ainda precisam ser analisados pelos senadores, em votação prevista para esta terça-feira (17/11), antes do encaminhamento da matéria à Câmara dos Deputados.

Críticas ao ministro

Na publicação, Lindbergh também comparou a postura de Moretti à de setores que, segundo ele, historicamente utilizaram acusações ideológicas para desqualificar adversários políticos. “Conheço e respeito ministro Bruno Moretti, mas sua fala parece a das vivandeiras de quartel que adoravam apontar o dedo e chamar todos de 'aqueles comunistas'”, escreveu.

O parlamentar sustentou que as declarações do ministro não contribuirão para ampliar o apoio às medidas econômicas do governo e poderão ser utilizadas contra setores que defendem alternativas à política fiscal proposta. “Isso não vai fazer o mercado mais simpático às suas posições. Muito pelo contrário, vai usar delas pra atacar mais ferozmente quem defende um outro modelo econômico para o país”, afirmou.

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Apesar das críticas, Lindbergh ressaltou que sua posição não representa uma tentativa de prejudicar o governo Lula, mas uma divergência sobre os caminhos para a condução da economia. “O que queremos é colaborar para que esse governo dê certo”, concluiu.

